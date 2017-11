Local

Gerardo Suarez

2017-11-06

-Es nuestro candidato: diputado federal perredista; confía que se superen diferencias en Morelos entre PRD, PAN y Movimiento Ciudadano

-Reconoce, sin embargo, que Rodrigo Gayosso no está impedido para buscar la candidatura para gobernador

A pesar de las diferencias y de reconocer que no hay ningún avance en el estado entre el PRD, PAN y Movimiento Ciudadano para lograr el Frente Ciudadano por Morelos, el diputado federal José Guadalupe Acosta Naranjo, dijo no tener duda en que se dará al igual que ha sucedido en otras entidades de la república y de asegurar que su candidato es el alcalde de Cuautla, Raúl Tadeo Nava, sin embargo, reconoció que Rodrigo Gayosso Cepeda no está impedido para buscar la candidatura a la gubernatura para el 2018.

Durante su visita a Morelos para construir el Frente Ciudadano por México, que estaría conformada por el PAN, PRD y MC, el diputado federal solaztequista, Guadalupe Acosta Naranjo, al referir que nunca se ha hecho una alianza de ese tipo y que no es fácil, se dijo convencido de que existe una disposición importante a nivel nacional para que dicho ejercicio se reproduzca en la entidad. Respecto a que si el PRD deba ser forzosamente quien lleve la cabeza en dicha alianza por ser gobierno, como lo señaló Juan Zepeda Hernández, ex candidato perredista a gobernador del Edomex, por ser una moneda de cambio, Acosta Naranjo no lo consideró de esa forma, más bien, dijo, se tiene que ir con quien esté mejor, con quien reúna las circunstancias, ya que no es un tema de cuotas ni de cuates, sino un asunto de quién puede unificar mejor.

A pregunta expresa de que Graco Ramírez pueda ser el impedimento para que se concrete dicha alianza en Morelos con el PAN, enfatizó que él no es precandidato y constitucionalmente no puede serlo; empero al preguntarle sobre su hijo, Rodrigo Gayosso Cepeda, respondió molesto que él no está impedido y que si quienes gobiernan no pudieran postular candidatos, pues ya nunca podría “jugar” el PRD.

A pregunta expresa de que los recursos del gobierno estatal se pueden destinar al PRD, en tono molesto respondió que no lo han hecho nunca y no lo harán en esta ocasión, pero al replantearle la pregunta de que se están usando éstos de forma impresionante y que han sido señalados de manera directa, acotó diciendo no tiene esa información y no puede dar ese dato. Sobre el PAN en Morelos que dice que su argumento para que no ir en alianza no se trata del partido sino del gobernador Graco Ramírez, subrayó reiteradamente que se van a poner de acuerdo, puesto que hacer alianzas es una facultad constitucional y la van a usar; ya que así como “el PRI también hace alianzas y tiene la Presidencia de la República, entonces ¿por qué nosotros no?”, finalizó.