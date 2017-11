Local

Gerardo Suarez

2017-11-06

Guillermo Del Valle Reyes, consejero político estatal y ex presidente del CDE de PRI Morelos, reconoció que su aspiración que tiene desde hace muchos años de ser el candidato a gobernador por su partido es legítima, sobre todo porque su ideología política es pública y por tanto, en la actualidad todos los partidos políticos están obligados a lanzar a sus mejores candidatos.

Esto, al señalar que hoy cualquier instituto político se considera “base dura”, como el PRI, pero que en realidad ya no exista ésta, sino una base que llamó semidura, ya que dijo, que si lanzan un candidato que huele, sabe y se ve feo, aún más, que no convence y no inspira confianza, lo que pasa es que su militancia y sus simpatizantes deciden ir por otra opción.

Citando como ejemplo el municipio de Emiliano Zapata, donde hace tres años, Fernando Aguilar Palma -a quien dijo respetar- fue a pedir ser el candidato del PRI y se la dieron, y le “pegó” 18-1 al candidato tricolor, lo que significaba que él era el candidato natural reconocido por la sociedad.

Ante ese tipo de situaciones, Del Valle hizo un exhorto a todos los partidos políticos que tengan mucha conciencia de que la sociedad está despierta y que si lanzan candidatos o a candidatas que no tienen el respeto de la ciudadanía, que estén convencidos de que no tendrán su voto.

Sobre los candidatos que supuestamente buscan la candidatura a la gubernatura, pero que al final quieran ver qué espacio les toca, dijo que en ese sentido, quienes aspiren a algo deben manifestar con claridad a qué aspiran; “si alguien aspira a senador, que lo diga; si alguien aspira a ser presidente municipal de su pueblo, que lo diga, pero que no busquen rebotes”, finalizó.