2017-11-06

-El ex presidente del TSJ comparó pago de aguinaldo que perciben con un pasaje bíblico

Abogados postulantes calificaron como burla las declaraciones del ex presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Miguel Ángel Falcón Vega, al comparar con un pasaje bíblico, el cobro de tres meses de salario por concepto de aguinaldo que perciben magistrados del Poder Judicial.

En este tenor, el presidente del Foro Morelense de Abogados de la región Surponiente, Paul Zaragoza Popoca, calificó como absurdo el trabajo que han realizado los magistrados del TSJ para que cobren aguinaldo, así como perciban salarios superiores a los 90 mil pesos mensuales, además de gastos de representación, comidas y viáticos, por lo que hoy en día solo se burlan de los morelenses, al comparar un pasaje bíblico el cobro de dicha prestación.

Zaragoza Popoca indicó que de manera anual, el Poder Judicial de Morelos gasta más de cinco millones 100 mil pesos para pagar el aguinaldo o compensación de los magistrados, siendo que ese recurso debería ser destinado para las principales necesidades del Poder Judicial, como son la edificación de juzgados en materia mercantil, familiar y civil.

"Qué vergüenza de magistrados, qué vergüenza de respuesta del magistrado y sobretodo el hecho de tener representantes del Poder Judicial en ese sentido; es lamentable la comparación del cobro del aguinaldo con el pasaje bíblico (...) De acuerdo a la Ley del Servicio Civil ellos no tienen derecho de percibir algún aguinaldo, pero bueno, lamentablemente lo disfrazan diciendo que es un bono de fin de año y bueno esa es una burla", advirtió.

No obstante, el experto en derecho penal lamentó la falta de sensibilidad de los impartidores de justicia; al afirmar que no donarán su aguinaldo para las personas que perdieron su patrimonio tras el sismo.

"El decir que no quieren o no pueden donar su aguinaldo o que ellos saben lo que hacen con su bono, sólo es un claro ejemplo de que buscan el beneficio para sí mismos, al grado que es una decisión particular de ellos (...) Por ello exigimos a los magistrados que nos expliquen si es cierto que ellos tienen derecho a recibir un aguinaldo y sobretodo en razón a qué se aumentaron a 300 mil pesos que va en contra de la sociedad", finalizó.