2017-11-06

-A mes y medio del sismo, otras escuelas continúan cerradas

Jojutla, Mor.- Los alumnos de la primaria “Juan Jacobo Rousseau” en el centro de Jojutla no pudieron reanudar clases hoy por la carencia de baños móviles. A un mes y medio del sismo, los padres de familia del turno matutino hicieron limpieza de un terreno la semana pasada en un predio que prestó un centro comercial, con el fin de que los niños retomaran las clases, sin embargo hasta ayer por la tarde los baños móviles no habían llegado y los padres de familia señalaron que no se podrían reanudar las clases.

A esta escuela, el Fondo de la Naciones Unidas para la Infancia (Unicef, por sus siglas en inglés), donó 18 aulas temporales que ya están instaladas y listas para usarse, incluso ya fueron personalizadas por los maestros para recibir a sus alumnos. En la mayoría de los salones ya hay mesas o tablones, y sillas que donaron, prestaron o compraron los padres de familia del turno matutino, además de pizarrón y un escritorio, pero los baños no llegaron y ni padres de familia ni maestros se arriesgarán a que los niños vayan a una distancia de 100 metros a los baños del cine o del súper, además de que serían insuficientes.

Dulce Gama Soto, madre de una niña de 9 años de edad que cursa el cuarto grado en otra primaria, la “Cuauhtémoc”, ubicada también en la zona céntrica del municipio de Jojutla, señala que se ha convertido en la maestra de su hija, prácticamente, porque las guías que los maestros han enviado a los niños son confusas. Trascurrido más de un mes, muchas escuelas permanecen cerradas y sin clases, los maestros han optado por enviar guías de estudio a sus alumnos, pero la madre de familia al igual que muchas otras de diferentes escuelas en la zona sur, piden a las autoridades educativas entreguen ya los dictámenes de las instalaciones o busquen alternativas para que los niños retomen las clases normales.

“No es lo mismo”

Dulce Gama señala que las guías que están enviando los maestros, no es lo mismo a que los niños estén en el salón de clases ni que sean asistidos por el profesor. Señala que tanto el comité de padres de familia como los directivos de la primaria “Cuauhtémoc” han sido muy tibios con el Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM), pues consideró que se ha visto rebasado y no ha tenido capacidad de respuesta ante esta contingencia.

Tan solo en Jojutla el 22 de septiembre la presidencia municipal dio este informe preliminar: “de las escuelas públicas y privadas aproximadamente 15 fueron severamente afectadas, entre ellas la Cuauhtémoc, la Leona Vicario, la Juan Jacobo Rousseau, el Instituto Morelos, la 10 de abril, la Benito Juárez, el campus universitario del Jicarero y afectaciones menores en la Preparatoria número 4”; hoy a mes y medio, la Cuauhtémoc, el Instituto Morelos, la 10 de abril y la Benito Juárez ya fueron demolidas o están siendo demolidas.

En los vecinos municipios de Tlaquiltenango y Zacatepec, la situación no es muy diferente: en Tlaquiltenango la semana antepasada inició la demolición de la secundaria “Profr. Otilio Montaño” en la colonia Los Presidentes, lo mismo en la secundaria “Enrique González Aparicio” en el centro de Zacatepec, la también conocida como la EGA, fueron los primeros en retomar las clases hace tres semanas aunque sea en la explanada municipal que se encuentra enfrente de este edificio que fue pérdida total.

Mientras que los padres de familia de la primaria “10 Abril” en la colonia Emiliano Zapata, una de las zonas de mayor devastación en Jojutla, tampoco han reanudado clases y están acondicionando un terreno que les prestaron. Lo mismo pasó con la primaria “Emiliano Zapata” en el poblado de Higuerón, que también fue demolida, y cuyos padres de familia esperaban recibir aulas temporales para reiniciar clases, no alcanzaron y están en la lista de apoyos.

La primaria “Gabriel Tepepa” en Tlaquiltenango buscó una sede alterna en el campo deportivo “Monito” Rodríguez y la “Plan de Ayala” sigue cerrada y trabajan a distancia con guías de estudio, mientras decenas de viviendas a su alrededor son demolidas y el escombro sigue amontonado en las calles.