Yesenia Daniel |

2017-11-06

Jojutla, Mor.- Para Grecia López Zúñiga e Hikram Sánchez de Jesús, lo peor del sismo no fue el momento en que éste ocurrió, sino lo que fueron viendo minutos después en las calles aturdidas de miedo: personas con la mirada perdida, corriendo; amigos desorientados, negocios y casas desmoronadas, gente gritando, buscando a sus seres queridos, personas malheridas y otras que no conciben que hayan muerto.

Para estas adolescentes de 14 y 13 años de edad, respectivamente, lo espantoso del sismo fue la incertidumbre de no saber de sus papás que trabajan fuera de Jojutla, y de sus hermanitos que asisten a otras escuelas, o en el enterarse de que algunos de sus compañeros perdieron su casa y luego verlos totalmente indefensos en un albergue.

Estas niñas, alumnas de la secundaria técnica 2 de Jojutla, ubicada a 5 minutos del centro de la ciudad, en donde se quedaron las mayores huellas del sismo, mantienen una red de apoyo a sus compañeros de salón y de otros grupos, en donde estudian. No podían ser ajenas al dolor y tristeza que invadía a la población los primeros días después del desastre y decidieron participar.

De miradas dulces y nobles, las niñas aguardan en el zócalo municipal junto a la mamá de una de ellas, el ajetreo de esta ciudad ha cambiado pero su esencia se mantiene, Jojutla es una ciudad comercial y la gente busca a través del comercio el medio para subsistir, aunque las condiciones no sean las mejores, la ciudad está rota pero no solo sus habitantes trabajan en remendarla, miles de personas vinieron movidos quién sabe por qué sentimiento extraño que no se conocía en Jojutla, y ayudaron a ofrecer una botella de agua, un hombro para llorar y su atención para escuchar y ayudar a hacer catarsis y desahogarse, escombrar el miedo.

Alrededor de Grecia e Hikram, hay personas con chalecos y cascos de construcción que mueven y llevan cosas, otros están instalados en carpas, en donde, de manera burocrática ofrecen ayuda de los gobiernos. Todo se mueve en Jojutla aunque otras calles siguen acordonadas, apartadas de todo y el silencio prevalece.

“Fue impactante y desesperante porque jamás lo había vivido. Fue difícil y muy feo”, dicen las niñas.

La noche del 19 de septiembre cuando la luz eléctrica se restableció en algunas colonias del municipio, el chat de sus compañeros de salón empezó a sonar en sus teléfonos con declaraciones terribles: “empezaron a decir cómo estaban, cómo estaban sus familiares y nos enteramos que varios habían quedado sin hogar y lo peor, que algunos perdieron a sus familiares. Nos puso tristes y espero que esto haya servido para que muchas personas aprecien lo maravillosa que es la vida, no importa las personas cómo sean, su clase social, esto fue algo que movió a todas las personas, no importó nada, tanto personas humildes como ricos perdieron su hogar y a sus familiares, su empleo; fue algo que nadie se esperaba, ¡cómo en segundos se puede perder todo, cómo alguien se puede morir! entonces yo creo que es algo para recapacitar, para que aprecies lo que tienes”, comentaron.

A Hikram se le ocurrió poner un centro de acopio en su casa en Villas de Jojutla, pero sus papás le dijeron que fuera realista, que las personas no les harían caso porque eran unas niñas y no pensarían que unos niños entregarían la ayuda.

Buscaron el apoyo de la escuela y de sus maestros, y para su sorpresa les dijeron que sí.

A las dos semanas del sismo, los alumnos de la Técnica 2 empezaron a regresar a la escuela por unas guías de estudio para retomar de manera parcial el calendario de actividades escolares, la maestra Yuritzi Ménez, recuerda haber visto a algunos de sus alumnos, totalmente diferentes, con otra cara y ánimo, y aunque el trabajo del educador ha sido criticado en este tiempo que algunas escuelas siguen cerradas, algunos buenos maestros se han dado a la tarea de ofrecer todo el apoyo emocional a los adolescentes.

“Vi a uno de mis alumnos que siempre iba a la escuela bien arregladito, con su cabello bien peinado, su uniforme bien planchado y sus zapatos limpios; cuando se presentó el jueves, además de tímido y con su carita triste, andaba con ropa que no se veía de su talla y sin asear, estaba viviendo en un albergue; lo anotamos en una lista y las niñas le entregaron una despensa en donde llevaba artículos de higiene personal y ropa, además pusimos en otra lista lo que pudiera necesitar específicamente”, comenta la maestra.

Hikram y Grecia se dieron cuenta de que alguna gente era abusiva a la hora de recibir despensas, y lamentaron la situación.

“Fue ahí cuando nos dimos cuenta que algunas personas que sus casas estaban de pie no necesitaban de la despensa y en realidad esa despensa era necesaria para que otra persona la tuviera. También en el albergue que fuimos a ayudar, en La Perseverancia, las cosas se salieron de control porque había unas personas que estaban colaborando ahí y otras que iban llegando querían llevarse las cosas de ese lugar, casi se estaban peleando y no nos agradó volver a ir, por eso empezamos a organizarnos para abrir un centro de acopio para nuestros compañeros”, relataron.

El primer día que las jóvenes empezaron a reunir y solicitar ayuda, recaudaron dos bolsas de sopa.

“Fue conmovedor ver cómo mis compañeros y maestros empezaron a ayudar, jamás me imaginé que ellos estuvieran ahí, maestros y compañeros, fue lindo. Hicimos pancartas, salimos a las calles a pedir ayuda, no fue mucha, dos sopas en sí, pero con ayuda de los maestros empezamos a recibir ayuda de Cuernavaca y Monterrey, ellos trajeron ayuda suficiente y creo que la ayuda fluyó porque supieron que era para nuestros propios compañeros”.

Conforme pasaban los días y sonaban sus teléfonos para recibir notificaciones, las niñas fueron sumando a la lista niño por niño afectado, conocieron su desgracia y se iban sensibilizando más, en total, 80 niños y 8 maestros perdieron sus casas. La fachada de su escuela también sufrió daños, fue acordonada por el riesgo que representaba pasar por ahí, hoy a casi dos meses del sismo del 19 de septiembre, los niños retomarán las clases en la escuela.

Hikram, Grecia y otros de sus compañeros recolectaron ayuda, hicieron una lista de beneficiarios y daban apoyo emocional a sus amigos, también se dieron a la tarea de ir a buscar a sus domicilios a sus compañeros afectados pero fue difícil porque muchas casas ya no estaban o sus amigos se habían ido a vivir a otro lugar o estaban en un albergue; en una de estas ocasiones llegaron hasta la casa de un compañerito del turno vespertino que seguía hospitalizado al quedar herido en la cabeza cuando una barda colapsó camino a la escuela, su familia les informó que su estado de salud era grave, y más que una despensa, el alumno necesita recaudar fondos para ponerle una placa en la cabeza, la familia necesita juntar al menos 50 mil pesos además de apoyo para terapias físicas pues quedó en silla de ruedas.

“La ciudad no es la misma, ves las casas todas mal, sentimos una sensación de qué está pasando aquí, ¿es un sueño? Pero no, es realidad y se siente feo ver los lugares que más visitabas y ahora ya no existen como las Iglesias que visitábamos, la casa de alguno de nuestros familiares que íbamos seguido, las calles, el zócalo en donde dimos el Grito de Independencia, la alameda, no va a ser lo mismo, ya nada es igual y de cierta forma si destroza ver cómo Jojutla quedó todo en ruinas, se siente feo ver así todo, la colonia Zapata, y lo peor es que tú no puedas hacer nada…”