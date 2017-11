Local

| Jorge Robles Salazar

2017-11-06

-Para ayudar a las familias que no entraron al Fonden; sería hasta diciembre





Cuautla, Mor.- La síndica municipal, Paola Cruz Torres, presentó la propuesta al cabildo para que todos, desde el alcalde, ella como funcionaria y todos los regidores soporten el 50% de su salario de octubre a diciembre de este año a fin de apoyar a las familias afectadas por el sismo del pasado 19S.

Aunque la propuesta tomó por sorpresa a más de uno, al final, todos aceptaron donar la mitad de su sueldo para crear un fondo para atender esta emergencia, ya que muchas familias no entraron al Fondo Nacional de Desastres Naturales (FONDEN), ya que su casa no se cayó, pero si tienen grave daño y no la pueden habitar.

La propuesta de la síndica, Paola Cruz Torres que fue la única que hizo un planteamiento directo de apoyar con recursos del salario de cada miembro del cabildo, ha sido bien recibida, sobre todo por los afectados, pues señalan que es en estos momentos cuando se ve quién realmente desea ayudar, y no sólo entrega despensas para salir en la foto.

Este fondo del cabildo, sumaría aproximadamente millón y medio de pesos que ayudarán en mucho la necesidad de muchas familias desamparadas.

Ahora falta ver el mecanismo que se va a usar para la forma en que se dará el apoyo. Por lo pronto Cuautla ya puso el ejemplo. Falta ver qué otros cabildos del estado dejan a un lado su interés y hacen algo a favor de los damnificados del sismo