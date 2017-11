Justicia

| Pancho Rendón

2017-11-06

Capacitaron al personal del ISSSTE en casos emergencias

Elementos de seguridad privada, así como empleados y trabajadores de limpieza del Hospital Centenario de la Revolución Mexicana del ISSSTE en el municipio de Emiliano Zapata, recibieron un curso de capacitación y actualización en materia de emergencias contra incendios y de contingencias, como el reciente terremoto del pasado 19 de septiembre, con la finalidad de que estén preparados para saber qué hacer y poder actuar.

El curso fue impartido por el jefe de servicio de la empresa PRYSE de México, (Protección Resguardo y Servicios Empresariales), el Comandante Norberto Félix Illescas, quien preocupado por algunos detalles luego del simulacro llevado a cabo el día 19 de septiembre (antes del sismo), y que dos horas después del mismo se vieron afectados al igual que el resto de la población por el fuerte terremoto.

El jefe de Servicios se dio a la tarea de capacitar a gran parte de su personal un total de cincuenta elementos en distintos grupos y áreas por lo que apoyado y asesorado por el capacitador e instructor de la misma empresa el comandante Luis Manuel Rendón, ex jefe del cuerpo de Bomberos Cuernavaca, fue que se llevó a cabo el curso de capacita denominado "Rutas de Evacuación, salidas de emergencia y control de incendios”, con una duración de cinco horas con el entrego interés y responsabilidad de los cursantes.





Cabe mencionar que los elementos de seguridad privada y el personal del ISSSTE, con mucho ánimo, respeto y participación recibieron la capacitación que estuvo vigilada en todo momento por el jefe de seguridad Norberto Félix, quien muy interesado en la preparación a su personal, también participó en las practicas del simulacro de control de incendios con la quema de gas L. P.

El curso tuvo lugar en las propias instalaciones del área de capacitación del ISSSTE de Emiliano zapata, culminando sin ningún evento que pusiera en riesgo la integridad de los participantes pese a lo delicado y riesgoso del curso todo con el fin de capacitarse tanto en su centro de trabajo como para en sus mismos hogares y de esa forma estar preparados para salvar vida de terceras personas en caso de emergencia o de una contingencias.

Tremendo escándalo protagonizó un abogado

El tremendo sainete que armó Juan José Barranco Hernández, abogado laborista, con policías viales del municipio de Temixco, este fin de semana, levantó polémica en aquella localidad, pues muchos mirones se dieron cuenta del jaloneo y todo por una supuesta falta al reglamento de tránsito por no llevar colocado el cinturón de seguridad.

Algunos confirmaron que los uniformados sólo pretendían sacar la típica “mordida” para la cena y desayuno del día siguiente, tan es así que al no haber modo de arrebatarle unos pesos, se fueron con el copiloto (esposa) y de acuerdo a su criterio o reglamento, también ella debería llevar el cinturón de seguridad, pero como no cuajó, intentaron quitarle una placa y fue entonces cuando se dio el pleito entre el matrimonio y los azules. Lo cierto es que quien conoce al abogado Barranco Hernández confirman su carácter e imposición, a costa de todo, tan es así que no sólo se ha enfrascado (hoy) con la autoridad municipal de Temixco, sino que en su momento también peleó con las autoridades del Tribunal Superior de Justicia, al ser contratado por la dirigencia sindical que encabeza Leticia Castro Balcázar. En fin, el sainete se hizo viral en las redes y se ve cómo un uniformado golpea a la mujer, por lo que ambos se presentaron a la oficina de Asuntos Internos de la Secretaría de Protección Ciudadana para que se actúe en consecuencia y se castigue a los responsables, pues según la “víctima” asegura y perjura que le robaron su cartera y celular. Sobre este asunto, la alcaldesa Juana Ocampo, de inmediato brincó y, a través de su secretario del Ayuntamiento, Carlos Caltenco, reiteró que quien tenga culpa, que la pague. Vamos a ver si es verdad que sí se cumple la palabra de la alcaldesa, con la salvedad de que los policías también están en su derecho de defenderse.