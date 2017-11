Deportes

| Ignacio Cortés Morales

2017-11-06

1.- La mediocridad del fútbol nacional

2.- Instituto

3.- EF

4.- Asociaciones

1.- El fútbol nacional es por demás mediocre, y así el Monterrey juega bien y gana 2-0 al América con gran facilidad, pero llega a Puebla y pierde con los entusiastas Lobos 2-1, y a eso se le califica de competitivo nivel de los escuadrones, cuando que la realidad es que es irregularidad; el juego aceptable de hoy se convierte en el fatal de días después y hasta se aplaude, cuando que es la crítica lo que debe darse, pero como todos son así, no se reprochan nada, y así los amarillos llevan tres cotejos sin ganar, y están dentro de las semifinales del torneo de Copa por la falta de talento de los lanzapenales de Gallos del Querétaro que de cuatro no acertaron ninguno, y de los locales de cuatro, dos, y hasta se pueden coronar en el torneo, en éste y en el de liga, e igual sucede con otros; los que desfilan en la medianía y en la pobreza de propuesta, en la mezquindad, y, lo que debe ser terrible, así están todos, y la afición se conforma con poco; su memoria es corta, y si se viene la decepción, a la siguiente semana ya todo se olvidó y se vuelve al estadio, y se aceptan a los extraños y se les da cobijo sin que lo merezcan, y ahí está el caso de las Corachivas, que están ocupando un estadio que todos estamos pagando, y que no tienen a futbolistas locales, y que no aportan nada, pero se acude al espacio que explotan en el beneficio de Jorge Vergara, y el día de mañana o cuando les plazca, se irán, y dejarán el vacío que no llenaron porque no les interesa; el negocio por encima de los principios; si hasta parecen políticos de los partidos tradicionales, y los aficionados son el pueblo al que se le engaña ahora y sigue fiel, y se le brindan espejismos y con ello se basta; pero si parece hasta ingenuo y generoso y poco exigente, y los equipos abusan, y con ello se cita igual al seleccionado, al que se felicita por ir al torneo universal, pero sin algún otro alcance que la pobreza y pereza de talento de sus rivales, y no aciertos propios; no hay.

a.- En el fútbol nacional no hay competitividad sino una irregularidad; cualquiera vence.

b.- Cualquiera pierde y va de lo sublime a lo ridículo de una participación a la que sigue

c.- No existen parámetros, y parece que todo queda en las mentiras que dicen en la tele.

d.- Nadie analiza, nadie critica, todo es somero; y cuando hay una nota, la apaga la otra.

e.- Así, nunca se llega a fondo; los intereses creados no lo permiten; el fútbol es negocio

f.- Más que castigar la corrupción y la complicidad, lo que se castiga es a quien dice la verdad de lo que está sucediendo; igual que en la política, siendo un par de submundos.

g.- Tan mezquino uno como el otro; en los dos se explota a los jugadores, entrenadores y a los aficionados; todos abusan de los que menos recursos tienen, y los engañan; viles.

h.- Vean para todos los partidos, al fútbol, y los instantes de emoción son tan efímeros, y se vende el humo a los aficionados, y éstos, generosos de sí, lo adquieren y paladean.

i.- Su exigencia es mínima; y no se percatan que es un circo que les distrae de las cosas de real importancia, y se sienta frente al televisor y en la tribuna y que el universo ruede

j.- El fútbol nacional, el de paga, no cambiará ni mejorará porque a los dueños con poco les satisface; con ese poco ganan toneladas; es conformista la afición; su juicio crítico es escaso; y una victoria sana los fracasos constantes; y las ilusiones se renuevan fácil; así de sencillo; cada participación es una historia diferente y se está en los estadios y frente a los televisores y creyendo las bobadas que dicen los expertos que lanzan críticas que no se profundizan; no es conveniente para el negocio de sus patrones; ellos con migajas.

2.- En el Instituto el ostracismo; ya conocen el presupuesto que solicitó Graco Ramírez, para el deporte; pero Jacqueline no protestará; los deportistas, menos; todos silentes; un desayuno, un diplomita y asunto resuelto; lo saben los dirigentes del Instituto y basta.

3.- En la educación física sigue viviendo la conformidad; Ramón Ortiz no hace nada, no le interesa; su revolucionarismo le sirvió para llegar al puesto y luego lo (y se) traicionó.

4.- ¡Los dirigentes de las asociaciones, en este último año del gobierno del tabasqueño, tampoco van a protestar por el trato que se les da en las esferas gubernamentales?