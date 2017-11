Cultura

2017-11-06

Con el objetivo de propiciar un ejercicio de reflexión crítica sobre las diversas expresiones del patrimonio cultural material e inmaterial y su influencia en los procesos de las memorias, las identidades y las comunidades morelenses desde una perspectiva regional, se desarrollarán la presentación de trabajos de investigación los días 18, 19 y 20 de abril de 2019, en los municipios de Yautepec, Cuautla y Cuernavaca, en horarios de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas.

Los interesados en participar deberán enviar, por correo electrónico, un resumen de su ponencia con un mínimo de 300 y un máximo de 500 palabras. Los resúmenes de las ponencias deberán incluir título, tema, nombre o nombres del autor o los autores, institución u organización, y una semblanza de media cuartilla de cada uno.

Los resúmenes de las ponencias deberán ser enviados en archivo de Word, hoja tamaño carta, márgenes de 30 mm, tipografía Times New Roman de 12 puntos, a doble espacio.

El envío de los resúmenes de las ponencias deberá realizarse a los correos electrónicos spcmorelos@spcmorelos.org.mx y spcmorelos@gmail.com. La fecha límite del envío de los resúmenes de las ponencias será el 31 de diciembre de 2017. La fecha límite del envío de las ponencias será el 31 de mayo de 2018. Las ponencias seleccionadas formarán parte de la memoria impresa y digital del Congreso Nacional sobre Patrimonio Cultural.

Los temas de participación son las siguientes:

Patrimonialización y legislación. El conocimiento, la enseñanza, el aprendizaje, el estudio y la comprensión de los procesos de patrimonialización implican su análisis intermultitransdisciplinario como parte de una reflexión en torno a las diferentes expresiones del patrimonio cultural material e inmaterial morelense. Así mismo, es necesario generar aportaciones regionales para el debate en torno al marco legal del patrimonio cultural morelense y nacional.

Memorias e identidades. Las diferentes expresiones de la memoria individual y colectiva, así como la diversidad expresiones de las identidades morelenses, implican la necesidad de reflexionar en torno a sus orígenes y características para la comprensión del desarrollo cultural regional. Así mismo, la memoria y la identidad están vinculadas para permitir un acercamiento a la historia regional morelense como referente de su patrimonio cultural.

Regiones y comunidades. La construcción, la asimilación y la conceptualización de las regiones desde la perspectiva de la territorialidad de las comunidades, son referentes fundamentales para la comprensión de los procesos colectivos vinculados al desarrollo histórico, social, económico, cultural y político. Así mismo, es necesario comprender los procesos en torno a la salvaguardia y la transformación del patrimonio cultural desde las comunidades morelenses.

UNAM MORELOS: T.C. Jenkins Department of Biophysics, John Hopkins University, USA, presentará la ponencia “Folding of repeat and globular consensus proteins” en el auditorio Institucional del Instituto de Biotecnología a las 12:00 horas; Información en la página-e:

http://www.ibt.unam.mx/server/PRG.base?alterno:0,clase:base,tipo:doc,tit:Seminarios,tra:IBT_Seminars,edi:font_size%-1,dir:sem.Nautoseminarios.html,pre:base.

TALLER INTENSIVO de plantas medicinales usos y productos, Imparte Bióloga Mirsa Eréndira Aguirre Lara en Espacio Cultural "El ingenio" arte y ecología, 25 y 26 de noviembre de 11 a 18 horas ambos días, costo $2000.00 (por pago anticipado apartas con el 25%) el día del evento el costo es de $2500.00, inscripciones correo-e: elingenioarteyecologia@ gmail.com teléfono celular 0455511438369, Xola 1662 colonia Narvarte a dos calles del metrobús Doctor Vertiz, metros Xola y etiopia); dirigido a estudiantes, profesores, profesionistas, técnicos, promotores de salud, miembros de organizaciones civiles, médicos tradicionales y todas aquellas personas interesadas en el conocimiento de las plantas medicinales y la medicina tradicional mexicana; con el objetivo de proporcionar a los participantes las bases teórico-prácticas de la herbolaria y del sistema de la medicina tradicional mexicana para su comprensión, estudio, promoción y aplicación adecuada.

bonifaciopacheco@hotmail.com