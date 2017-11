Local

2017-11-01

-Se realizará el 6 y 7 de noviembre; corresponde a septiembre y octubre: Izquierdo Sánchez

El próximo lunes 6 y martes 7 de noviembre se realizará el primer depósito de la Beca Salario correspondiente al ciclo escolar 2017-2018, a los estudiantes del nivel medio superior informó, Miguel Ángel Izquierdo Sánchez, subsecretario de Educación Media Superior.

El depósito, precisó Izquierdo Sánchez, se hará a los estudiantes cuyos pre-registros hayan quedado debidamente validados por sus instituciones educativas en el Portal del Programa Beca Salario y que cuenten con tarjeta activada a la fecha del corte.

En este punto, indicó, que la activación de la tarjeta es el último de los procesos que deben realizar los jóvenes y es de suma importancia para ser considerados en los depósitos.

El recurso que se entregará mediante las tarjetas bancarias, corresponde a los meses de septiembre y octubre, por lo que los estudiantes recibirán mil pesos (500 por cada mes).

Para cubrir con este compromiso, que el gobernador Graco Ramírez realizó desde hace cinco años con los jóvenes se dispersará 47 millones 181 mil pesos.

En total, son 47 mil 181 los jóvenes de bachillerato beneficiados por el Programa Beca Salario, la cual continuará durante el siguiente año.

Izquierdo Sánchez exhortó a los jóvenes a terminar su proceso activando su tarjeta, esto para que puedan ser considerados en los depósitos subsecuentes.

Aunque aclaró que los pagos no serán retroactivos, es decir, que los alumnos que no tengan activada su tarjeta en este momento no podrán recibir el recurso correspondiente a los meses de septiembre y octubre, sólo al del mes corriente.

Finalmente, recordó que dentro de las instalaciones del Institutos de la Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM) hay un módulo de atención para los beneficiados de la beca, donde podrán resolver sus dudas.