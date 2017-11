Local

Redacción |

2017-11-01

-Llamado para que residuos de la construcción no se depositen en barrancas o en vía pública

A casi un mes de que el Gobierno de Morelos habilitara 11 sitios de disposición final para la recepción de escombros y residuos de la construcción derivados de las afectaciones ocasionadas por el sismo del 19 de septiembre, en estos lugares se han recibido más de tres mil metros cúbicos de materiales, informó Noé Náñez González, director general de Gestión Ambiental de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS).

Náñez González detalló que el sitio de disposición ubicado en Tlaltizapán es donde se ha depositado una mayor cantidad de residuos, en total han sido, dijo, dos mil 700 metros cúbicos de escombro proveniente de los municipios de Jojutla y Zacatepec.

Este tipo de escombros, señaló, se están ocupando para disminuir los riesgos que presenta este sitio, donde existe un desnivel que pudiera poder en riesgo a la población.

El funcionario acotó que otros sitios de disposición como el de Tepoztlán, Jiutepec y Cuernavaca también han recibido los escombros por lo que exhortó a los ayuntamientos y a la ciudadanía a disponer adecuadamente estos materiales en un sitio autorizado.

“El llamado continúa, para que estos residuos no sean utilizados como relleno para futuras construcciones, ya que un suelo rellenado puede provocar inestabilidad si no se realizan los estudios necesarios y la obra de manera correcta. Así mismo es fundamental que el escombro no sea depositado en barrancas o se quede en las calles, ya que puede provocar taponamientos o provocar riesgos adicionales para la ciudadanía”, añadió Náñez González.

La ubicación de los sitios de disposición final se pueden consultar en la página web sustentable.morelos.gob.mx así como en el teléfono 3 17 56 00 extensión 107 de la subsecretaría de Gestión Ambiental.

Finalmente, Noé Náñez recordó que se está trabajando de manera coordinada con la Procuraduría de Protección al Ambiente de Morelos (Propaem), así como con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) del Gobierno Federal para vigilar y sancionar a quienes incumplan en esta medida estipulada en la Ley General de Protección y Gestión Integral de Residuos Sólidos.