Opinión - De Tlatelolco a Ayotzinapa

Opinión

| Hugo Carbajal Aguilar

2017-11-01

El impacto emocional en la inauguración de la Cátedra Sergio Méndez Arceo corrió por cuenta de los papás de los estudiantes de Ayotzinapa así que inicio con ellos. Su experiencia es dolorosa pero sabemos que cuando el dolor se comparte se divide y cuando la alegría se comparte, se multiplica.

“Buscamos desde el primer día, fuimos a donde nos decían, caminamos, preguntamos. Nada…

“Llegaba a casa más allá de las 10 de la noche, en el camino por mi barrio yo sentía que me miraban, que había gente que se me quedaba viendo. No quería llegar a esa hora porque sabía que mis hijos chiquitos iban a estarme esperando y me iban a preguntar por su hermano. Me entretenía dando vueltas por aquí, por allá, me sentaba, dejaba correr el tiempo hasta la una o dos de la mañana y entonces llegaba. Pero, ahí estaban, sentaditos, esperándome y esperando una respuesta a sus preguntas, se me quedaban viendo y se acercaban y yo no tenía nada que decirles.

“Hablamos por fin con el presidente y nos animamos porque, decíamos, ora sí, vamos a hablar con la máxima autoridad y va a dar órdenes para que nos entreguen a nuestros hijos. Y lo tuvimos ahí de aquí a ahí, cerquitita y yo dije después de ver lo que nos contestaba y cómo se manejaba: ¿Este es el presidente de todos los mexicanos? Perdónenme pero dije palabras muy groseras. Dije, ¡qué pendejos somos! Porque este no puede ser presidente, porque no dice nada, porque no resuelve nada…

“Nos daban muchas informaciones que no eran verdad, Nos decían: ya los encontraron, ya vienen y allá íbamos. Una vez yo salí rápido y regresé por una sudadera porque dije: Ha de tener frío mi hijo…

“Mi hijo es papá de dos niños, de 6 y 4 años. La niñita es la mayor y bien que se da cuenta. Cuando regreso después de otro día se acerca y me pregunta: ¿Abue, y mi papá?

“No nos sentimos solos, sentimos que tenemos ahora una gran familia que está con nosotros, que nos acompaña en nuestro dolor. No deseamos a nadie ni siquiera a aquellos que son los responsables que sufran lo mismo que nos está pasando. Creemos que vamos a lograr lo que exigimos y que gracias a todos los que nos han ayudado y nos ayudan nos vamos a sentir cada vez más fuertes”.

Este es el testimonio de dos papás que nos acompañaron en la Cátedra. Don Raúl Vera nos ilustró aún más con su caminar como Obispo de tres diócesis, en Pungarabato, Gro. (Ciudad Altamirano), San Cristóbal Chis.con Don Samuel Ruiz y ahora en Saltillo, Coah.

Relató experiencias con Don Sergio, las suyas propias con suficientes convicciones cristianas fortalecidas con vivencias reales plenas de testimonios surgidos del pueblo y enriquecidas con la luz del Evangelio -texto revolucionario- calificado así por Don Sergio y ahora por Don Raúl. Estamos padeciendo dijo, un gobierno criminal, un Estado con estructuras putrefactas, con grupos de asesinos, con un ejército violador, secuestrador que desaparece hombres y mujeres que se atrevieron a denunciar el pecado institucionalmente establecido, a anunciar el advenimiento de una nueva sociedad, a ser voz profética en medio de tantas calamidades; padecemos una policía federal, estatal y municipal cómplice de los sicarios extorsionadores, secuestradores y criminales narcotraficantes.

Pero aquí está el camino dijo Don Raúl, aquí justamente en la integración de todas nuestras demandas, de nuestras organizaciones, de estos testimonios del pueblo que sufre, que pone los muertos, que vive y sobrevive a sus desgracias y que continúa necio y pleno de energía para no desfallecer en esta lucha. No en los partidos políticos, no en cifrar las esperanzas en el próximo año ni en la próxima elección que no han hecho más que convalidar estas pecaminosas instituciones.

José Sotelo introdujo esta tarea explicando mesuradamente los objetivos que se plantea, las intenciones y las metas propuestas; a quienes convoca, bajo qué argumentos y qué instituciones están involucradas además de la Ibero como otras universidades de nuestra América en Chile, Argentina, El Salvador, Perú, Nicaragua… en fin. Don Sergio y su testimonio cristiano dejaron una profunda huella en el caminar de los creyentes y de los no creyentes, por eso decíamos que Rius, no por nada, lo llamaba el Obispo de los Ateos.

Me correspondió la declaratoria de clausura de esta primera sesión y hablé de la tríada de palabras que Don Sergio utilizó en más de una ocasión reiterativamente: Testimonio, Riesgo y Compromiso. Un cristiano en su andar, decía, da un Testimonio, corre un riesgo y adquiere un compromiso. Esa es su forma de manifestar su Fe. La meta es evitar de una vez por todas, este calendario de derrotas. No más Tlatelolcos, no más Ayotzinapas.

Bueno, continuemos cada quien en su espacio, en su trinchera o como decía mi compadrito sacrosanto: Cada quien en la de cada uno…