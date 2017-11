La Encrucijada - ¿En qué gastan los partidos?

Opinión

| Luis Alberto Machuca Nava

2017-11-01

Mucho se ha cuestionado la gran cantidad de recursos públicos que reciben los partidos políticos, se puede hablar mucho sobre el tema, sin embargo muy pocos se preguntan en qué gastan ese recurso.

Solo en Morelos la bolsa total que reciben los partidos políticos asciende a poco más de 65 millones de pesos, de los cuales deben destinar un porcentaje para actividades específicas y otro tanto para el desarrollo del liderazgo político de las mujeres, lo cierto es que la gran mayoría de su presupuesto se gasta de manera discrecional y ahí está la verdadera razón de que la sociedad demande la eliminación del financiamiento público a los institutos políticos.

Muchos de estos partidos no cuentan ni siquiera con oficinas centrales, mucho menos en los municipios. Si hacemos una exploración no muy exhaustiva nos daremos cuenta de que les es difícil rendir cuentas de lo que gastan, por supuesto que muchos presumen de transparencia pero dicha transparencia apenas se sostiene con alfileres ya que no resistiría ni el más mínimo análisis para darnos cuenta de que se gasta en todo menos en lo que la propia legislación les permite.

A nivel nacional son más de seis mil millones de pesos los que se destinan a los partidos políticos.

Aunque es verdad que la fiscalización se ha endurecido con respecto a otros años, lo cierto es que el INE todavía está muy lejos de indagar en qué se gasta realmente el dinero de los partidos, esa es tarea de la sociedad, preguntar, indagar, investigar y saber cómo y cuánto gastan los partidos en sus “actividades ordinarias”, si el gasto realmente fuera para las actividades que se supone deben llevar a cabo otra sería la historia, sin embargo el cinismo en el gasto combina con la falta de probidad de la gran mayoría de los partidos y sus dirigentes para llevar a cabo lo que proponen en sus documentos básicos.

Así las cosas no solo es el rechazo a que los partidos políticos reciban financiamiento público, sino que no se sabe realmente en qué lo gastan, en muchos de los casos las autoridades electorales y las encargadas de la transparencia son cómplices del derroche de recursos que nada tiene que ver con la cultura política.

Deben reforzarse los mecanismos de control interno de los propios partidos en materia de transparencia y rendición de cuentas y por otro lado las autoridades no deben ser tan tolerantes a la hora de revisar los informes financieros de los institutos políticos, poner especial atención al tema de los outsourcing que se encargan en muchos de los casos de “lavar el gasto” de varios institutos políticos. Hoy solo tres partidos a nivel nacional han renunciado al 100% al financiamiento público. Iniciativa que desde 2007 viene impulsando Movimiento Ciudadano.

En próximas entregas estaremos dando cuenta de en qué y cómo se gasta el dinero de los partidos políticos.

PD. La necesidad de obtener un espacio para las próximas elecciones muestra la verdadera personalidad de muchos que sin propuestas sólo esperan que la gente tenga mala memoria.

