Deportes

| Ignacio Cortés Morales

2017-11-01

1.- Los últimos 11 meses

2.- El futuro es pobre

3.- municipios

4.- Carrera

1.- Ya solamente quedan 11 meses, lo que también podría decirse que “si en algo te ofendí, con la administración de Graco Ramírez nos sales debiendo”, pero, bueno, ya pasaron cinco años y un mes, restan 11, que espero que se vayan como agua, es decir, que no se tenga la sensación estar debajo del agua, sino en la superficie, y que se vayan volando, que no dejen más huella de la que han dejado en el ámbito del deporte, al cual el tabasqueño perredista se llevó a un castigo terrible, que degeneró en un descenso notable en cuanto a los logros, y los que llegaron, los pocos, fueron en base a un esfuerzo personal o familiar o las dos cosas, pero en ningún momento se puede decir que se cumplió con lo establecido, aunque, como la señorita Jacqueline Guerra Olivares no dio a conocer el plan de trabajo, lo mismo ya lo rebasó, porque ese tipo de personas suelen ponerse barreras bajas para no tener que hacer el esfuerzo de luchar todos los días, y públicamente nunca se le escuchó molesta por el bajo presupuesto que le asignó el gobernador y que respetaron los diputados, casi todos ellos a la orden del patrón, como lo he reiterado y que es de todos conocido, por el descaro en el que se ha caído, de tal suerte que si la voluntad del gobernante hubiera sido en el sentido de que el deporte fuera apoyado, sin duda que así sería, pero como no es de su prioridad, no pone el interés debido, y a un año del final, a unos meses, menos, porque todo parece dictado, y no guardo ya ninguna esperanza de que se puede ver un cambio lo suficiente profundo para transformar las estructuras del deporte, porque no sólo es cuestión de dinero, también de personas y personas que tengan como prioridad servir a los demás y son pocos los que trabajan por los demás, menos los del actual gobierno que van a dejar el poder el uno de octubre del 2018, tras seis en los cuales los del gobierno se sacrificaron por servir al pueblo.

a.- Sólo 11 meses que se sentirán como cinco minutos; desenado que no sea bajo el agua.

b.- Tendrían que hacer un trabajo perfecto en este año para borrar la mala impresión dejada.

c.- En nacional de Olimpiada, en los dos recientes años 36 medallas; en el 2012, más de 70.

d.- Las críticas sobre Jacqueline han sido el doble de las que se lanzaron contra César Cruz.

e.- En cuanto a los respaldos para el deporte, fueron inferiores a los que dejaron los panistas

f.- Cuando digo esto, no quiere decir que alabe al pasado; tampoco lo merece, pero sus resultados fueron superiores y no se puede negar; la realidad es la que termina por mandar.

g.- Se hizo más obra, hasta contando las adecuaciones y remodelación, en los sexenios de los panistas, que con Graco que sólo tiene un estadio y que sufrió en el temblor del 19.

h.- Ni entonces ni ahora se tienen las bases suficientes como para pensar en el despegue del deporte morelense a los primeros planes nacionales como Nuevo León, Jalisco o BC.

i.- Las escuelas deportivas que se necesitan para este despegue,, no aparecen, ni por el Instituto del Deporte ni por los municipios; ninguno hace por falta de dinero y capacidad.

j.- Han pasado más de cinco años, quedan 11 meses; para ellos pasarán muy rápido porque se acabará el reinado, para los de este lado de la ventanilla pueden ser eternos.

2.- Si lo anterior es una mala noticia, les tengo una peor, lo que se viene será peor para el deporte.

3.- Los municipios no han hecho gran cosa en el rubro del deporte, lo que se esperaba, dado que en la mayoría de los casos no se tiene personal eficiente en la organización deportiva, o no se les da recurso.

4.- El domingo cinco, en la ciclopista, la gran carrera de cinco kilómetros, vida sin humo, a partir de las ocho de la mañana.