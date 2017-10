Observador político - El candidato de Morena

Opinión

Gerardo Suarez |

2017-10-31

De los aspirantes a competir por la candidatura la gubernatura de Morelos por MORENA, el único que se fortaleció y se ha convertido ya en el virtual abanderado es Rabindranath Salazar Solorio, tras haber sido ungido Coordinador Estatal por el Consejo Político Estatal y ratificado por el Nacional. Las otras opciones fueron la de Fidel Demédicis Hidalgo y Manuel Martínez Garrigós quienes se desinflaron y al final no dieron la batalla. Ambos intentaron entrar a MORENA a través de sus relaciones públicas en México pero a ninguno les abrieron la puerta. Se fueron al Partido del Trabajo y finalmente fueron rebotaron. Sin duda, en Morelos no habrá candidato por encuesta porque ya está definido su “gallo”.

RABÍN SERÁ EL CANDIDATO DE MORENA AL GOBIERNO DE MORELOS.- Mientras que en casi todos los partidos en la entidad existe la incertidumbre de quien será su abanderado y más aún, en aquellos donde aún buscan afanosamente ir en alianza, en el partido de Andrés Manuel López Obrador, sin lugar a dudas será el senador Rabindranath Salazar Solorio, debido a que cuenta con el reconocimiento de la secretaria general del CEN, Yeidckol Polevnsky, al constatar el desarrollo del proceso interno donde Rabín alcanzó mayoría abrumadora.

La designación del Consejo Estatal de MORENA se trasladó al Consejo Político Nacional donde a diferencia de algunos estados como en Chiapas y Jalisco que se elegirá a su candidato a gobernador por la vía de la encuesta porque no se encontró consenso de un solo aspirante, en Morelos ya está definido que el ex alcalde de Jiutepec y ex diputado local así como actual senador de la república los representará.

Todo ello, pese al intento por echar abajo el proceso por el grupo de ex perredistas entre quienes se encuentran la ex alcaldesa de Jiutepec, Silvia Salazar; el ex dirigente solaztequista, Pedro Delgado Salgado; el ex diputado local, Guillermo López Ruvalcaba, entre otros quienes para su mala fortuna, la política de ataque a la dirigencia y a sus procedimientos que implementaron prácticamente fue lo que los dejó fuera de toda posibilidad de participar por algún cargo electoral debido a que ninguno de esta tribu participará para algún cargo de representación popular en el proceso electoral del 2018 por MORENA.

VA FIDEL POR LA LIBRE.- Ante el impedimento que tuvo tanto en MORENA donde siempre anunció que apoyaría a Andrés Manuel López Obrador pero jamás que se afiliaría a este instituto político, el senador Fidel Demédicis Hidalgo, buscó cobijo en el Partido del Trabajo pero ahí también le cerraron la puerta. Por lo tanto, al no tener cobijo en ningún partido y luego de haber renunciado al sol azteca -del cual era fundador-, inició ya su aventura por alcanzar la candidatura a la gubernatura pero por la vía independiente y en su calidad de ciudadano.

Para lograrlo, inició con la recolección de firmas como lo mandata el IMPEPAC y para lograr su objetivo, busca Fidel demostrar que cuenta con estructura sin embargo, de ser candidato a quien en verdad le pegará en las elecciones será al PRD en gran medida, porque al senador aún lo vinculan con el PRD y un ejemplo de ello, es que en las encuestas que se siguen haciendo, la gente lo sigue viendo con la camisa amarilla.

PRIISTAS LE TIRAN A LO MÁS ALTO PARA LLEGAR AL SENADO.- Tanto la diputada federal del PRI, Rosalina Mazari Espín como Guillermo del Valle Reyes, delegado federal del ISSSTE, y el gris diputado local plurinominal, Francisco Moreno Merino, engañan a la militancia en el sentido de querer buscar la candidatura a la gubernatura por el PRI porque no han hecho absolutamente nada para alcanzar esa posición y lo único que verdaderamente aspiran, es en alcanzar el cargo que hoy ostenta Lisbeth Hernández Lecona. Es decir, estos priistas, quieren ser candidatos al senado en la primera posición para cobrar en el Congreso de la Unión. Es inaudito lo que intenten hacer creer pese a no tener ninguna posibilidad de ser quien abandere al tricolor al gobierno del estado. Empero, insisto, continúan hacer creer que van por la grande para al final, ver dónde caerán.

Mientras que el caso de Amado Orihuela Trejo, candidato perdedor en el 2012 y el delegado de la Sedesol, Jorge Meade Ocaranza, también pretenden el senado sin embargo, en un juego más perverso, intentan ser los candidatos para allanarle el camino al PRD para quienes trabajan abiertamente. El delegado federal Meade, a partir de su peor crisis del PRI en Morelos lo abandonó y se fue durante más de una década, luego regresó al Estado y sin merecimiento alguno, se formó en la enorme lista de aspirantes y al final logró la posición que hoy en día ha exprimido y bien. Por ello, antes de que se acabe ese espacio ya está buscando otro para seguir con su carrera política.

TOBY CANO VS BETO MOJICA.- Conforme avanzan los días en el PAN se va cristalizando la designación –o elección- de quién será el abanderado a la capital de Morelos y hasta el momento, hay dos personajes que sobresalen por encima de los demás. Óscar Cano Mondragón, mejor conocido como “El Toby” es quien lleva la delantera hasta el momento, seguido del neopanista y diputado local Beto Mojica, quien cada que puede, abiertamente dice que no es militante de Acción Nacional y ese tipo de actitudes, podría dejarlo fuera debido a que continuamente está caminando en el precipicio.

Otros aspirantes como Carlos Alaniz ya no existe ya no digamos para la dirigencia estatal sino para la municipal que encabeza Estaban Vázquez Bautista, quien abiertamente lo considera sin posibilidad de competir por el proceso de expulsión que se inició y aunque es largo, las acusaciones de traición son actos evidentes de su rechazo a participar en el proceso interno que en breve llevarán a cabo. Otro que casi ha sido descartado pese a los diálogos sostenidos ha sido el ex alcalde de Cuernavaca y ex gobernador, Sergio Estrada Cajigal, por los constantes y permanentes problemas familiares que no le permiten definirse si participará o no por algún espacio de representación popular.

