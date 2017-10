Opinión - Solidaridad ante la desgracia, gesto de maestros jubilados

Opinión

Isaías Cano Morales |

2017-10-31

El sufrimiento de miles de familias morelenses afectadas a causa del terremoto del 19 de septiembre va para largo, primero, porque la desgracia no ha sido menor, al contrario, su alcance es de grandes dimensiones y consecuencias, y segundo, por las escasas y lentas acciones de los gobiernos estatal y federal, sobre todo en el aspecto de la ayuda económica que a gritos claman quienes se han quedado sin sus viviendas y no pocos sin sus fuentes de ingresos. Es cierto, sectores de la sociedad civil se han volcado en ayuda y solidaridad en diversas formas con la población en desgracia, pero ello -sin restarle valor- no resuelve de ninguna manera las necesidades y sufrimiento de la gente, esto es de advertirse, cuando se ven de frente, en diversos lugares del estado las devastaciones materiales y humanas que dejó el movimiento telúrico.

Motivados por constatar y ver de cerca el derrumbe de miles de viviendas y como consecuencia de hallarse prácticamente en la calle, hombres, mujeres, ancianos y niños, comprendiendo el dolor y limitaciones por las que atraviesan-- igual que otros sectores de nuestra sociedad-- quienes conformamos el Comité Directivo de la Delegación D-1V-13 de Maestros Pensionados y Jubilados del SNTE, nos hemos impuesto la labor humanitaria-- aunque ello signifique solo un grano de arena, dado el tamaño del desastre causado por el terrible temblor-- de organizar, con el apoyo de cerca de mil afiliados a esta Delegación de Docentes una colecta de víveres, medicinas, ropa, herramienta, juguetes, utensilios de cocina, Etc. a fin de hacérselos llegar directamente a damnificados. Estas entregas han sido hasta ahora en una comunidad del municipio de Xochitepec y en Jojutla.

A este poblado del estado severamente afectado por el sismo, se ha informado, ha sido objeto de gran solidaridad de grupos humanitarios, tanto de estados de la República como de países extranjeros, empero cuando se observa “in situ” el estado de desgracia en materia de derrumbes de casas, edificios, tal como si esta zona urbana hubiera sido objeto de un bombardeo en tiempos de guerra, y la orfandad en que se han quedado miles de familias, se concluye que para que Jojutla sea reconstruida y la población vuelva a su vida normal se requiere una voluntad y esfuerzo de acuerdo al tamaño del desastre tanto del gobierno estatal como del federal. Y aquí es donde vienen las dudas y desconfianzas de la gente que sufre y padece las inclemencias de diversa naturaleza.

Por ejemplo, ha causado desazón en núcleos de damnificados que en la visita que hizo Rosario Robles, titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) a Jojutla el día 25 de octubre, acompañada por el gobernador del estado y el Oficial Mayor de la Secretaría de Gobernación, dijera que de acuerdo al último censo, solo 5 mil 370 viviendas resultaron destruidas y 10 mil 431 registran daños parciales, (información periodística). Los ciudadanos afectados de Jojutla afirman que estas cifras se quedan cortas y que no responden a la realidad, pues el número de derrumbes va más allá del censo oficial.

La inconformidad es mayor cuando la titular de la Sedatu dio a saber que el gobierno federal hará entrega próximamente de 120 mil pesos a cada una de las familias que perdieron totalmente su casa por el sismo, y solo 15 mil pesos a los dueños de inmuebles con daños parciales. De inmediato viene el cuestionamiento:

¿Con 120 mil se levanta una casa por modesta que sea?, Otra: ¿Con 15 mil se reconstruye una vivienda con paredes caídas, o con loza en el suelo, o con cuarteaduras en toda la vivienda?

Robles afirmó en la visita, que con 120 mil pesos se construye una vivienda de 45 y 50 metros cuadrados con dos habitaciones, que en ello consiste “la política de vivienda del presidente Enrique Peña Nieto”. Alguien dijo: “¿de dos cuartos será la famosa “Casa Blanca” de la esposa del presidente, y solo habrá gastado 120 mil pesos para construirla?

COINCIDENCIA: el día que Rosario Robles y el gobernador Graco Ramírez viajaron a Jojutla, ese mismo día maestros (as) jubilados de la Delegación D-1V-13 SNTE llevamos víveres y otros artículos a damnificados de Jojutla, conviviendo con algunos de ellos varias horas, escuchando sus necesidades, quejas y demandas de ayuda., observando que la presencia solidaria reconforta un poco el infortunio y la soledad que en gran medida sufre una población visiblemente pobre y que por desgracia el sismo se ensañó con ellos. Su clamor fue: “no nos abandonen”. Nuestra promesa fue volver, llevándoles no solo víveres, sino el calor humano y el ánimo para salir adelante.

Nota: estas líneas no llevan afán de publicidad ni de protagonismo, solo persiguen despertar conciencias, esas que llaman a la solidaridad con nuestros semejantes.

Chay_cano@hotmail.com