Deportes

| Ignacio Cortés Morales

2017-10-31

1.- Cadena de mentiras del Cuernavaca

2.- Estadio

3.- Candidato

4.- Dinero

1.- En el caso de los directivos del Atlético Cuernavaca, se estado cerca de la mentira y pocas ocasiones de la verdad, y en donde aparece y desaparece la posibilidad de tener el suficiente presupuesto para respaldar a los jóvenes en el presente torneo, cuando que en el anterior los futbolistas tuvieron que vender boletos para pagar el estadio en el que se tenían los partidos oficiales; sin contar con que se adquirió la franquicia y que debió de ser cubierto el adeudo que se tenía en la tercera división, y la pregunta directa es saber de dónde esa bonanza o esa generosidad de parte de algunos directivos que entregan los sueldos miserables, cuando los pagan, y la muestra está en que al director técnico se le asignaron diez mil pesos mensuales, al menos fue lo que ganó en los cuatro torneos que estuvo al frente del escuadrón de la segunda premier, y supongo que se le respetaron en la tercera, con todo y que en este circuito llevó el conjunto dos veces y no calificó y en la segunda fueron cuatro y sucedió igual, no se llegó a la fiesta por el título, pero creció su soberbia, y nunca se llegó a finales, y ahora que otra vez se encuentra en la tercera, la situación es similar, se van agotando las posibilidades de ir a la liguilla, y es que de seis cotejos que se llevan resueltos, tres fueron derrotas y tres triunfos; poco para un grupo al que se le asignaron sólo dos plazas para las finales, y sus nueve unidades no dan para pensar en que se pudiera superar la situación, porque no existe la eficacia ni se está en la siembra de posibilidades de ello, así que a resignarse a otro torneo fallido, en el que no se tiene salida, no hay argumento futbolístico, pero los directivos no van a realizar nada para que se supere la situación porque habrá que pagar a un técnico capaz y que se deje al actual hasta con la puerta para que, a la larga, sea el que dirija el barco, pero en este instante, por lo resuelto en el equipo en cuanto a resultados, debe dar un paso de costado

a.- Se empezó con la tercera división, y se dijo que era para que los jóvenes aprendieran.

b.- Se pudo calificar, pero faltó la voz autorizada desde el banquillo para solucionar las dificultades que se tenían en el sendero, pues el equipo carecía de experiencia superior.

c.- En el siguiente evento, las cosas fueron iguales, ya había más experiencia, pero en el banquillo creció la soberbia que fue la que eliminó cualquier posibilidad de crecimiento.

d.- Con estos dos fracasos, de pronto se aparece en la segunda nacional premier, y para no pagar un buen salario, otra vez se acude a Miguel Ángel Velázquez y gran escuadrón

e.- Advertí a un directivo que se equivocaba con la decisión, y, al final, así se dio, vino el fracaso sonado, pero igual era cuestión de esperar, pero en la clausura, igual o peor.

f.- Víctor Sánchez ofreció el equipo a directivos del Cuautla, la segunda premier por el 11 de la liga de talentos, y los cuautlenses no aceptaron esta dádiva; se quería el ascenso

g.- Desde luego que los directivos negaron que se estuviera negociando a sus espaldas, y habría razones de sobra; sus resultados no eran positivos ni en el deporte ni financiero.

h.- Cómo los directivos convencieron a Víctor de dejarles seguir con el equipo, si sabía que se avecinaba un par de nuevos fracasos; no lo sé, pero debieron ser razones de peso.

i.- Mientras, el cuadro de la tercera seguía a la deriva; al técnico no se le pagaba y a los jugadores menos; los padres de familia abuchearon al directivo en las semifinales.

j.- Ahora, me dice un padre de familia que tiene ahí a su hijo que les dan viáticos a los futbolistas, y las preguntas son ¿de dónde?, ¿quién pompó, ¿quién paga estos dineros?.

2.- En el estadio de Zacatepec se permitió el ingreso; no hubo restricciones, con todo y que siguen surgiendo las versiones de que hay dificultades que no se han ventilado.

3.- Hasta ahora, los que quieren ser gobernadores han hablado de varios temas, pero ninguno se ha referido al deporte, lo que es normal; para ellos el deporte no importa.

4.- El presupuesto para el deporte se está escondiendo y temo lo peor, que Graco dejó un dinero que no va a satisfacer las necesidades mínima de esta disciplina. Jacqueline no se lo merece, desde luego, pero los deportistas sí merecen respaldo efectivo.