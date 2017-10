Cultura

| Alejandro Cruz Solano

2017-10-31

Educar es un arte, luego entonces habría que preguntarse ¿Qué sentido tiene la educación? ¿Cuáles son los retos de la educación? ¿Cuál es su finalidad? La experiencia nos ha enseñado que la educación tiene un sentido formativo, esculpe a los educandos, los hace tener una mirada diferente de la realidad y los sitúa en un proceso de cambio, de conocimiento de sí mismo y de su entorno. El reto pues, es cómo hacer que en el hecho educativo se enseñe a pensar y con qué método. Uno de los métodos más significativos en la educación griega lo fue la mayéutica, cuyo papel consistía en dialogar y en el cual el conocimiento no era trasmitido, sino extraído del alumno de tal forma que era él quien descubría su sentido y, entonces el papel del docente es solo discernir si ese conocimiento era falso o verdadero. La mayéutica socrática era una especie de parto, es decir, la búsqueda de las respuestas que no estaban en el docente sino en el alumno mismo. Costaba por decir, esfuerzo (parir) pensar; en esa lógica decimos ´pues, que la educación es un diálogo constante que permite una interacción entre docentes y alumnos, pero esta no es una relación mecánica, es un proceso, un encuentro, una conexión que permite descubrir y descubrirse interna y externamente para producir un cambio, tanto en lo individual como en lo social. En mi opinión, la educación actual se ha alejado o ha perdido esta dimensión de conexión con el educando, ha cortado su hilo como diálogo (mayéutica) y lo ha cambiado por el de transmisión. Me recuerda aquella significativa historia de Pinocho, muñeco que se convierte en un ser que debe obedecer, porque se le enseña que el acatamiento de las reglas es una virtud, en ese sentido, la educación es alienadora, es decir, que ha logrado perder la identidad del educando. Platón nos enseñó que el estado estaba constituido por tres clases sociales, los artesanos que cubrían las necesidades básicas, los guardianes que protegían al estado y los filósofos que amaban el saber y buscaban la verdad, a éstos últimos se les encomendaba el bien del estado. En ese sentido, la filosofía tenía una relación con la política, quizá ahora se entienda que la transmisión del conocimiento obedezca a una pasividad del educando en el sentido de su pensamiento y de su participación en el bien del estado para alienarlo. El proyecto pedagógico de Platón estaba dirigido hacia la constitución de una polis justa, es decir, una comunidad de hombres y mujeres en las que cada uno tenía una tarea concreta acorde a su clase social. La democracia griega en cierta manera era una democracia participativa, tomaban participación en los asuntos públicos del estado, la nuestra es una democracia electoral, no participativa, solo vamos y votamos, por eso decimos que la educación tiene un fuerte vínculo con lo político. Entiendo el concepto de lo político como aquella dimensión humana en que la acción y el pensamiento se unen entre muchos para constituir un mundo de libertad, una forma de vida libre y justa. Sin embargo, desde que la educación mutila la mayéutica y la transforma en una transmisión de los saberes no solo aliena, le quita la posibilidad del pensar libremente al educando y de someterlo a la falta de crítica; el pensamiento se retira de la acción, se vuelve pasivo y emplaza la posibilidad de transformar y transformarse, matando no solo la creatividad, sino su misma orientación de libertad de lo político. Pensar en un mundo diferente, bello, libre, no es posible sin una educación con una herramienta educativa como la mayéutica; ¿será que entonces hemos reducido lo político a una mera instrumentación de la acción sin pensamiento? ¿La alienación ha logrado la falta de crítica y reducido a la esclavitud la educación? Para cambiar este mundo habría que ponerse el reto de pensar, de construir un discurso y una acción donde el mundo no solo sea un instrumento, habría que empezar a explorar nuestras propias condiciones de sometimiento alienador, donde la razón no tenga una identidad instrumental, donde lo político no sea pragmático. Pensar nos obliga a incorporar la belleza de un mundo libre, donde los hombres y mujeres, luchen por hacerlo posible, con su pensamiento y su acción, de otra manera no es posible hacerlo, he allí el gran reto que tenemos.