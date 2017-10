Local

Yesenia Daniel |

2017-10-30

-Esta práctica además de inadecuada por atentar contra el medio ambiente, es peligrosa

Jojutla, Mor.- Con la demolición de miles de viviendas en el municipio de Jojutla, muchos vieron la oportunidad de aprovechar el escombro para rellenar o nivelar sus terrenos con miras a construir en un futuro, sin embargo, esta práctica además de inadecuada por atentar contra el medio ambiente, es peligrosa. Construir sobre escombro es un riesgo.

A raíz del sismo del 19 de septiembre la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS) del gobierno del estado, señaló 11 sitios de disposición final de los escombros en rellenos sanitarios y minas en 8 municipios, ninguno en Jojutla, si acaso el más cercano en el municipio de Tlaltizapán, no obstante está siendo común ver escombros en campos de cultivo como el boulevard 17 de Abril o la carretera de Jojutla que conduce al corredor de Alta Vista, Pedro Amaro e Higuerón, en donde los particulares les ganaron a los propietarios pues hay montones de escombro a lo largo de la carretera y dos letreros en éste último lugar que dicen: “No tirar escombro. No, no, no”, la advertencia llegó tardíamente.

El ingeniero civil, Pedro Reyes Salgado, lamentó esta práctica que es peligrosa, rellenar un terreno es una mala decisión porque el terreno quedaría inestable para cimentar.

“Pensando en que la gente te pide el escombro para cimentar o construir encima de él, pues ahí es un gran error, el material por sí solo no es suficiente para soportar una construcción y más si es de varios niveles; si únicamente va a ser para un jardín o un espacio abierto pues a lo mejor sí porque no tendría tanto problema, pero cimentar una construcción nueva sobre un relleno de escombros que no está ni bien separado ni bien confinado, no está compactado, no está disgregado, o sea, como sale el escombro así lo están echando a los terrenos”, explicó.

Si es que acaso se usara escombro para nivelar un terreno en donde se piense construir, tendría que pasar por un proceso: primero separarlo de cualquier otro residuo ajeno, como alambre, acero, vidrio, plástico o basura en general; luego compactarlo con maquinaria pesada de tracción (de las que se conocen como orugas) para tener un textura uniforme, en todo caso se recomienda la supervisión de ingenieros o especialistas, y que prácticamente garanticen que la cimentación será segura, ya que se tendrían que tomar en cuenta otros elementos como el tipo de terreno y construcción.

“La idea de muchas personas es pedir escombro para rellenar y a partir de ahí empezar a construir, entonces si está cimentada la nueva construcción sobre relleno no va a estar segura porque va a tener movimientos, no es un material compactado, no es homogéneo, es heterogéneo, porque lo mismo trae pedazos de tabique, pedacería de adobe, de lámina, basura, no es homogénea, no está tratado debidamente, es muy complicado dar una compactación adecuada así (…) desafortunadamente la gente pide el escombro por ignorancia, desafortunadamente esto no es así, para rellenar para un espacio abierto sí, pero para cimentar no”, agregó el ingeniero Pedro Reyes.

En estos lugares, principalmente campos de cultivo, en donde se ha visto una disposición inadecuada de escombro, hay pepena de personas que sacan alambre o varillas.

Sobre la sanciones, el ingeniero consideró que la situación en la zona tras el sismo sigue siendo difícil por lo que es comprensible que no haya sanciones por el momento.