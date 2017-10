En la red… - Ya llegó Graco, ¡aguas con sus carteras!

Opinión

| Roberto Díaz Guerrero

2017-10-30

Así recibió Adela Micha al gobernador de Morelos, Graco Ramírez, cuando se apareció en el set de La Saga, el canal multimedia de la ex conductora de Televisa, “aquí no es centro de acopio, así que no puedes etiquetar nada” lo remató, la entrevista iba a comenzar y ya había terminado.

Jeff Bezos, creador de Amazon y considerado uno de los gurús modernos de la publicidad dice: “Si construyes una gran experiencia, los clientes lo recomendarán a otros. El boca a boca es muy poderoso”. El enojo, la indignación, es una amarga experiencia y eso fue lo que quedó en la mente de millones de personas que atestiguaron cómo Graco Ramírez y su esposa intentaron adueñarse de la ayuda humanitaria que era enviada a Morelos.

Para el gobierno de Morelos el tema está ya superado, o eso tratan de impulsar, aunque en el camino se tropiecen como en la entrevista con Adela Micha que le atizó a unas brasas que estaban a punto de apagarse y se volvieron a encender.

Dos fragmentos de ese video me llegaron por todos lados durante la semana pasada, enviados por al menos una veintena de contactos que se volvieron a indignar, al recordar el numerito del intento de robo de las despensas y la confirmación de que Rodrigo Gayosso será el candidato del Frente Ciudadano por México, impuesto por su padrastro el gobernador,

Antes de cualquier análisis político, lo que me ha llamado la atención es el poder de transmisión de un mensaje hoy en día, comunicar una noticia, o una opinión ya no depende de los medios convencionales, ahora el ejercicio de la libre expresión no solo es inmediato y verdaderamente oportuno, es una acción personal y por tanto con una gran dosis de confianza, es el poder del boca a boca al que se refiere Jeff Bezos, la noticia que no requiere confirmación si me lo envió mi amigo que sabe de política, o mi familiar que trabaja en los medios, o alguien en el que sencillamente confío.

Uno sabe que está frente a un momento “viral” cuando el mensaje llega por todos lados y se vuelve a ir en direcciones distintas, con un nivel de multiplicación exponencial, solo que esta vez con nuevos y poderosos elementos, “cuidado con sus carteras que ahí viene Graco”, es ya un eslogan de presentación y será inevitable recordarlo, cada vez que Ramírez llegue algún lugar. El recibimiento burlón de Adela Micha noqueó al tabasqueño antes de que iniciara el primer round, es un mito, solo eso alcanzó a exponer como su defensa inmediata un personaje acostumbrado a recibir tratos preferenciales y preguntas cómodas.

No fue el sismo, tampoco las decenas de videos que siguen corriendo en las redes, las que exhibieron el peor desempeño público de Graco Ramírez como gobernador. No pasó la prueba más importante y eso es una gran noticia, su imagen equivale a la de un ladrón, su legado será el de un roba despensas, sin contar que el futuro de la reconstrucción en los municipios devastados por el sismo ya anuncia los primeros conflictos, y las versiones sobre los negocios de los amigos constructores de Rodrigo Gayosso ya se acumulan.

La confirmación de que su hijastro será impuesto como candidato a la gubernatura es otra excelente noticia, ya habrá tiempo de analizar y documentar cómo desde ahora ya se derrochan millones de pesos para armar la estructura, pero no hay organización ni pila de dinero que soporte el nivel de enojo y el peligroso deseo de revancha que se incuba en la población y cuando la gente espera con ansias el día, puede equivocarse en la elección del nuevo gobierno pero nunca falla en al castigo que se quiere imponer al infame.

Si se topan por ahí con el gobernador de Morelos, ¡¡¡aguas con sus carteras!!!

La de correr…

El caso de César Mejía fue otro que la semana pasada corrió como pólvora en redes sociales y servicios de mensajería personal.

En resumen, el novel locutor fue cesado de un espacio radiofónico de la estación Radiológico 100.1 que dirige Luisa Fernanda Mejido, y movimientos en los equipos de conductores de los medios de comunicación se dan todos los días, pero estos suelen ser a puerta cerrada, el asunto es que este caso fue difundido y amplificado por sus protagonistas, en el lugar más público que hay, las redes sociales.

César Mejía anunció su despido por haber publicado en sus redes sociales un video criticando las pifias de Graco Ramírez, asunto que considero injusto y desproporcionado.

Luisa Mejido también fijó postura en redes sociales, se puso al nivel del chavo denunciante y negó cualquier intromisión del gobierno del estado, al asumir por completo la decisión del despido del joven, hasta ahí el asunto, lo demás son accesorios.

Lo que no pasa desapercibido es el peso que hoy tienen los contenidos publicados en redes sociales,

Para decirlo claro, hoy tiene el mismo valor lo dicho en un micrófono, frente a una cámara, escrito en un periódico, que lo publicado en Twitter, en Facebook o enviado por WhatsApp.

El asunto puede seguir siendo discutido, negado y aceptado según quien defienda una de las posturas, pero un hecho cierto es que, para los agudos estrategas de Graco Ramírez, el control de las redes sociales es más importante que el de los medios convencionales y convertida en una especie de obsesión, los ha llevado a girar órdenes muy claras para todos los que reciben un pago del gobierno del estado, el que publique, comparta o distribuya información en contra del gobernador, su esposa o funcionarios, será recompensado con una sanción ejemplar.

Así que van dos tips para la ciudadanía, para todo aquel que tenga un mensaje para el gobernador Graco Ramírez, publíquenlo en redes sociales, si ya lo ven publicado, compartan, así el mensaje se multiplicará fuera del control de los gracobots.

César Mejía se quedó sin acceso a un micrófono en radio abierta, injusto o no ya está fuera, pero, tiene las redes a su alcance, si en efecto por eso lo corrieron, acaba de descubrir cuál es el arma más poderosa, amén de prepararse mejor y pulir detalles.

Que tengan un gran inicio de semana, llegaron los muertos y anuncia el final del 2017. ¡¡Qué rápido!!

