Tribuna Legislativa - S-19 MAS PRESENTE QUE NUNCA

Opinión

| Javier Bolaños*

2017-10-30

La inminente celebración del día de muertos, tradición muy de nosotros los mexicanos, será única, diferente y muy especial en Morelos. La naturaleza nos dio una terrible lección que nos recordó cuan frágiles somos ante su inmenso poder; y nos ha dejado tras el sismo del 19 de septiembre una estela de dolor y de destrucción de la que no será fácil recuperarnos.

Desde estás paginas del Regional del Sur, reitero a todas las familias que sufrieron la desgracia de haber perdido algún familiar o amigo, mi más profundo pésame y mi solidaridad ante el irreparable acontecimiento, seguro de que quienes se nos adelantaron estarán en mejor lugar.

Más la vida sigue y quienes seguimos en el Valle de lagrimas, vemos con preocupación y ahora hasta con coraje, que nuestras autoridades no han estado a la altura de los acontecimientos. Primero fue el ya tristemente celebre hurto de las despensas; y ahora, después de un mes, que no hay una sola casa reconstruida y muchas escuelas siguen sin clases. Todo el tiempo se les ha ido en alegres declaraciones y magníficos planes que no aterrizan en nada.

Para atender la reconstrucción, primero dijeron que harían un Organismo Descentralizado y hemos terminado con un Órgano Desconcentrado, integrado solo por burócratas de dudosa reputación. Y nos preguntamos ¿ para que más burocracia? ¿Para que nos sirve tener entonces, una Secretaria de Obras Públicas? Al inicio nos dijeron que iban a invertir 300 millones de pesos, nunca aclararon de donde saldrían. Ahora, dicen que vamos por 1300 millones producto de la cancelación del Morebus, ¿para cuándo? Otra vez, nadie lo sabe.

Pero en el Gobierno Federal no cantan mal las rancheras o son igual de desafinados que en el Gobierno de Morelos. La semana que concluyó vino a estas tierras la Titular de SEDATU, Rosario Robles, solo para darnos 4 malas noticias.

La primera, que el apoyo del FONDEN para reconstrucción comenzará a entregarse hasta después del 15 de noviembre, es decir que se van a juntar dos meses de vivir sin casa, en refugios improvisados con todo lo que eso representa en inseguridad, incomodidad y sufrimiento para quienes se quedaron sin techo.

La segunda, y que es una pésima noticia, que todos aquellos que ya recibieron un apoyo de la sociedad para reconstrucción, los van a sacar del FONDEN y no les darán ningún apoyo. Esto es grave, porque la titular de SEDATU fue tajante y no distinguió ni aclaro a que cantidad o nivel de apoyo se refería.

La tercera de las malas noticias, es que quienes sufrieron solo daños en sus viviendas, que no impliquen perdida total, solo les darán 15 mil pesos de forma indiscriminada y sin considerar la magnitud del daño en cada caso en particular.

La cuarta mala noticia, es que el apoyo del Gobierno Federal es francamente ridículo. La suma que se entregará a las familias que perdieron su casa será de 120 mil pesos solamente, de los cuales 90 mil serán para comprar materiales y 30 mil en efectivo, por ejemplo para mano de obra.

Desde luego, no se trata de ver las cosas con sentido pesimista, pero hay que decir que a ese paso –el de la burocracia- y ante el poco dinero que se otorgará, la reconstrucción será muy lenta y dolorosa; y eso exaspera el animo social en perjuicio de la autoridad.

*vicepresidente de la Cámara de Diputados.