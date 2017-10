Justicia

| Pancho Rendón

2017-10-30

Mete en cintura el comandante Franco al Grupo de Aprehensiones

Con la reciente llegada del comandante Omar Franco a la Dirección de Aprehensiones de la Policía de Investigación Criminal, lo primero que hizo fue poner orden entre el personal operativo a su cargo, ya que habían quedado mal acostumbrados en su forma de trabajar, pues lo hacían como todo burócrata, ya que se presentaban diario a las ocho de la mañana a pasar lista como de costumbre y dando las tres de la tarde se retiraban a comer y ya no regresaban ni se sabía de ellos hasta el día siguiente que volvían a su chamba.

Lo peor de estos elementos flojonazos de Aprehensiones es que no estaban haciendo bien su trabajo, pues a pesar de la enorme carga de chamba que tienen rezagada solo realizaban una detención por semana, lo que demostraba que no estaban investigando nada y sólo ellos sabían qué hacían después de la tarde diariamente.

Pero no tardó mucho “El Vaquero Galáctico” o sea, el comandante Franco, en darse cuenta que sus elementos estaban mal acostumbrados, ya que lo peor es que si ya no regresaban por la tarde era para que investigaran alguna orden de aprehensión, pero ni eso hacían así que decidió poner orden y pues ahora simplemente les cambió la forma de trabajar y les exigió chamba, pero lo más importante es que después del horario de comida tienen que regresar y quien se ausenta tiene que reportar en dónde se encuentra y qué mandato judicial investigan y eso le ha causado molestias a muchos de los “tiras” que han comenzado a hablar mal de su jefe a fin de dañar su imagen y carrera como policía, ya que precisamente por ello los altos mandos han depositado su confianza en él y ya ha recorrido las tres direcciones de la PIC de la zona oriente, sur-poniente de la metro y ahora en Aprehensiones, donde se ha notado el cambiazo y la prueba está en que ya están metiendo más chamba con detenidos los elementos pese a su inconformidad.

Hay que recordar que en los tiempo del licenciado Mario Daniel Montiel Ortiz, con su segundo de abordo el famoso comandante Arturo “El Negro” Torres, pusieron orden en el Grupo de Aprehensiones ya que de igual forma entraban a las ocho y salían a las tres, pero descubrieron que muchos de esos elementos aprovechaban para acudir a Puebla y cometer atracos, otros como el comandante mejor conocido “El Cara de Puerco” tenía tiempo hasta para asaltar bancos en el sur de la entidad hasta que le cayeron y lo torcieron tras atracar el banco de Tetecala, por lo que hoy es día el comandante Omar Franco evitó que sus elementos vayan a caer en las garras del hampa y decidió meterlos en cintura, aunque se quejen y hablen ml de él, pues todo es por su propio bien y el único objetivo es trabajar al cien por ciento y sobre todo lograr acabar con el enorme rezago de órdenes que existe desde administraciones pasadas, ojala y así pensaran todos los comandantes de la Policía de Investigación Criminal, pues no se ve la chamba de los agentes del Grupo de Recuperación de Autos aun cuando este delito está a la alza o el de Homicidios que ya hasta perdieron la cuenta de cuántos muertos van este año y que no han aclarado o ya de perdida los de Robo a Inmuebles que a pesar de las decenas de saqueos a casas-habitación no agarran ni a una mosca, y ni qué decir del Grupo de Delitos Sexuales mejor ni hablar o de los de feminicidios que tal parece que solo se la llevan pateando el bote, pero ni hablar, si ni al propio coordinador el tijuanense Miguel Ángel Marín, no logra exigir peras al olmo si la mayoría de su tropa son policías estatales o Acreditables simplemente no están capacitados para investigar un delito y no es lo mismo andar dando cantonazos o detener a borrachines para “bailarlos” como es la clásica costumbre de los efectivos de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, aunque lo nieguen, es la neta.

Sigue el tráfico de influencias en el TSJ

Mientras que la magistrada presidente del Tribunal Superior de Justicia, Carmen Cuevas, se empeña en decir que ha combatido el tráfico de influencias y la corrupción en los distintos juzgados adscritos al Poder Judicial; lo cierto es que la realidad es muy distinta a lo que se profesa y, un claro ejemplo, es el siguiente testimonio:

La señora Silvia María Isabel Agüero Guerrero lucha con todo para defender su único e invaluable patrimonio, ya que su progenitor Melchor Zeferino Agüero De Gante, quien se dice “Testigo de Jehová”, intenta robarles un predio de más de mil metros cuadrados, localizado en la colonia Tres de Mayo, municipio de Emiliano Zapata, toda vez de que este sujeto se ha servido del parentesco con la recién jubilada Juez de Jiutepec, Leticia Agüero, sobrina del supuesto “testigo”, ya que desde hizo la primer promoción derivada del juicio por el supuesto delito de despojo en agravio de Melchor, la servidora pública corrupta lo favoreció en todo, por lo que en la lucha legal y tras acreditar la propiedad y buena vecindad con sus vecinos, desde hace más de 59 años, que adquirió la propiedad María Luisa Guerrero Cruz, ex esposa de Melchor, intenta arrebatarle su patrimonio con la complicidad de las autoridades del Poder Judicial; sin embargo, el Juez Martín Montes García resolvió a favor de la hija y mamá, al confirmar su sentencia definitiva a favor ambas, bajo el expediente 15/08-3, con fecha 3 de agosto del 2009, publicado en el Boletín Judicial número 5204. Aunque ya todo está dicho, Leticia Agüero dejó bien recomendado a su tío, y nuevamente vuelve a dar la embestida judicial, con ayuda de jueces que recién nombró la Magistrada Presidente del TSJ.