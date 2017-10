Deportes

| Ignacio Cortés Morales

2017-10-30

1.- Cadena de mentiras en el deporte

2.- El Cuernavaca

3.- UAEM

4.- La EF

1.- Desde que Graco Ramírez designó a su grupito para decidir quién se haría cargo del deporte, escribió un final de partida; se lo anticipé, le dije que el equipo era débil, que se requería ampliarlo y fortalecerlo, llegar a las asociaciones, a los atletas, los entrenadores y los municipios; igual trabajar con los ex titulares del Instituto del Deporte, claro que el que tuviera capacidad; no se iba a llamar a un César Cruz Ortiz, ni para que fuera por el refresco, sin embargo, el tabasqueño se montó en su macho y ahí se tiene el resultado, sin embargo, no se advirtió a tiempo que más que una negligencia, anunciaba su manera de ser; la ratificaba, por decirlo correctamente, y en ese no atender las señales, se dejó el paso libre a un gobierno que dañó terriblemente al deporte, y lo que falta, pues no existe un solo indicio de que las cosas serán distintas, y hasta esa promesa que hizo en aquella entrevista que le hice en Xochitepec, la única en su género que se tiene registrada, en la que dijo que se haría el esfuerzo para respaldar las finanzas del deporte, la olvidará, así lo hizo con otras de corte más trascendental para la vida en el territorio zapatista, y ante el panorama y los antecedentes no queda más que iniciar con la resignación, y aunque se le podrá tachar de que no respalda con hechos sus palabras, le tiene sin cuidado, así se le pueden echar en cara otras situaciones, y debido a que en el congreso local no habrá una defensa frontal del recurso para el deporte, lo que el perredista dictó, es lo que sucederá; el pensar que Jacqueline se arropará en la defensa del deporte, es pedir peras al olmo; no lo ha hecho, no lo hará, no le interesa, y, lo peor, ella cree que es la princesa del cuento y que las críticas son por envidia, por incomprensión, cuando que fabricó su destino al ir en elección de un equipo plagado de incapaces en todos los rubros y el deporte lo pagó.

a.- Desde su campaña, Graco Ramírez ofreció respaldo serio al deporte, pero la realidad indica que bajó el presupuesto para esta tarea, y lo hizo en más de la tercera parte.

b.- Que colocaría al frente del Instituto a personal altamente calificado y se conformó con enviar a Jacqueline Guerra Olivares, sin especialidad en administración deportiva.

c.- Prometió acercamiento con los deportistas, y salvo en los días en los que entrega los diplomas, nunca está al pendiente de ellos; los deja a merced de los titulares del deporte.

d.- En esos desayunos lo único que escucha son discursos preparados; nadie le chista, no se le reclama, por lo que acude con total tranquilidad, sabiendo que va a oír halagos.

e.- Los eventos que se han traído, algunos son inercias de los panistas, y otros que están en igual tenor, de relumbrón que no generan atletas nuevos, ni triunfos de los tlahuicas.

f.- En cuanto a obras, un estadio que registra siempre la última o penúltima peor entrada de la liga de ascenso; incompleto, sin servir para la primera división y, lo peor, carísimo

g.- Las otras obras, las del Centenario, con dinero de la CONADE; el estadio se hizo con el dinero prestado que vamos a pagar los morelenses por 18 años y él lo regaló a Vergara.

h.- No se ha rescatado a ninguno de los deportistas que se fueron por falta de respaldo, y, a ellos, se suman otros que se fueron por igual razón; los más, esfuerzos familiares.

i.- ¿Dónde está la unidad deportiva que prometió para Oaxtepec? Las obras pequeñas que se hicieron ahora están vedadas para la ciudadanía; hay que pagar a precio de cárcel

j.- ¿Dónde está el respaldo a los municipios en ese rubro, a los atletas del corte del alto rendimiento; la necesidad de estar del lado del deportista que tanto dijo en la campaña?

2.- El Cuernavaca, como lo anticipé, fatal; no tiene entrenador; Miguel Velázquez no es el indicado; su soberbia está por encima de alguna cualidad; pero cobra barato y cuenta.

3.- En la Universidad, ojalá y haya diálogo con su rector que lo merece y que el apoyo al deporte se multiplique, porque los jóvenes preparatorianos y universitarios necesitan.

4.- La Educación física a la deriva; nadie protesta y Ramón Ortiz sigue sosteniendo la política del abandono, en lugar de dejar que otros trabajen por el bienestar de esta área.