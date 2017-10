Observador político - Las alianzas en Morelos

Opinión

Gerardo Suarez |

2017-10-28

Está visto que ningún partido político en Morelos irá solo por lo que representará el que puedan perder su registro en caso de no alcanzar el tres por ciento de su registro y por esta razón, se ha iniciado el diálogo entre los líderes aunque hay que decirlo, lo que suceda en la tierra del general Emiliano Zapata, irá en dirección diferente a las decisiones que se están tomando a nivel nacional y todo tiene que ver por el rechazo social hacia el partido en el poder y sobre todo de su representante personal como es el gobernador Graco Ramírez.

SE FORTALECE LA ALIANZA: MORENA, PT Y HUMANISTA.- A nivel nacional la verdadera izquierda ha logrado amarrar acuerdos previos de una alianza como es el Movimiento de Regeneración Nacional de Andrés Manuel López Obrador y el Partido del Trabajo, cuyo líder Alberto Anaya, ha sido señalado por actos de corrupción al igual que su esposa. Sin embargo, en Morelos está firme ese acuerdo que han signado sus dirigentes Miguel Enrique Lucia Espejo y Tania Valentina Rodríguez Ruiz, sin embargo, quien se unirá en la entidad será Jesús Escamilla, dirigente y diputado local del Partido Humanista –el más crítico de los 30 diputados en el Congreso local- quien también está viviendo severos problemas e intentos por desestabilizar a este instituto político, actos que tienen su origen en el PRD y el gobierno porque intentaban integrarlo con la alianza que busca el sol azteca.

Estos tres partidos son los que se han mantenido firme en las pláticas y los acuerdos para tratar de hacer un frente a las demás fuerzas políticas que competirán por la gubernatura para el 2018, la cual será encabezada por el senador Rabindranath Salazar Solorio, quien inició en los últimos años una intensa labor de presencia y acercamiento entre la población de los 33 municipios, aprovechando la entrega de programas y proyectos que ha logrado bajar de la federación. Podrá caerles bien o mal a diversos sectores de la población, lo cierto es que Rabín Salazar, se convierte en un verdadero candidato no para participar sino para obtener el triunfo porque además de estos tres partidos y lo que haga en su calidad de abanderado, tendrá como apoyo extra la injerencia en el proceso de Andrés Manuel López Obrador, quien ha ganado en los últimos dos procesos electorales en los que ha participado en Morelos.

PAN-MOVIMIENTO CIUDADANO, ¿DE LA MANO? Podrá verse fuera de lugar una posible alianza entre Acción Nacional y el Movimiento Ciudadano pero lo cierto, es que está es una posibilidad real que está siendo explorada por sus dirigentes y con la anuencia de sus homólogos nacionales lo que de darse, permitiría fortalecerse mutuamente ambos institutos políticos en virtud de que sus liderazgos que tienen cada uno son radicalmente diferentes en los 33 municipios, razón suficiente para lograr un acuerdo que les garantice buenos dividendos en la jornada electoral del primero de julio del 2018. Y está alianza entre el PAN y PMC porque estarían dejando en el precipicio al partido en el gobierno -el PRD – que está casi noqueado porque su plan A. B y C radica en que sea su dirigente amarillo quien sea el candidato a gobernador sin importar el rechazo social existente en Morelos por los abusos, errores, excesos y actos de corrupción cometidos en los últimos cinco años.

Es pues, una oferta interesante la que se está formando entre azules y naranjas, dejando de lado a los amarrillos que hoy viven una verdadera desgracia por el rechazo social y la negativa de ir acompañados de los que desde hace dos años casi eran sus aliados para el año entrante.

PRD Y PSD, LA OTRA ALIANZA DE LA IZQUIERDA.- El Partido Socialdemócrata tenía en el 2015 la posibilidad de perder el registro sin embargo, lanzó como su candidato estelar al ex futbolista profesional de las Águilas del América y de la selección mexicana, Cuauhtémoc Blanco Bravo y no sólo alcanzó el tres por ciento para seguir viviendo de las prerrogativas sino que se convierto en uno de los partidos emergentes más importantes del estado. Lamentablemente los hermanos Roberto y Julio Yáñez se engolosinaron y se apoderaron de toda la administración municipal hasta enfrentarse con el alcalde y José Manuel Sanz, por lo tanto, se rompió todo diálogo y fueron echados ambos del Ayuntamiento. Julio Yáñez, cuando las relaciones eran buenas con Blanco Bravo, no salía de la comuna y llegaba casi todos los días en su camionetota con varios guarros que lo custodiaban a las oficinas del municipio. Era el poder detrás del trono siendo diputado en funciones. El rompimiento entre los carnales con el edil ocasionó que ya no pise las instalaciones de lo que fue el Hotel Papagayo.

Y por tanto, al quedarse sin su estrella que la estaban puliendo para lanzarlo al estrellato que no es otra cosa que la gubernatura, sin el dinero que percibían por todos los negocios que hacían en el municipio y ahora ya sin estructura, no les quedó más que aliarse con el Partido de la Revolución Democrática y por tanto, van de la mano con el dirigente solaztequista para que los represente en la grande para el próximo año. Esa es la otra alianza de la izquierda en Morelos la que están formando las dirigencias perredistas y socialdemócratas, quienes tienen intereses en común y sin problema irán de la mano luego de que azules y naranjas han rechazado los excesos y abusos que pretende el PRD-gobierno con ellos.

PRI, PANAL y VERDE.- Otra alianza en Morelos -a pesar de que los turquesas han ofrecido su amor al Frente Ciudadano por México a nivel nacional-, es la del Revolucionario Institucional, Nueva Alianza y Verde Ecologista, aunque el líder de facto y quien maneja los recursos y todo de éste último, Javier Estrada –aunque el presidente del partido sea un familiar suyo- está negándose a toda posibilidad. En primer lugar, por la alianza que en el Congreso tiene con el PRD y segundo, porque es la misma historia de cada periodo electoral con la finalidad de chantajearlos para poder ser él quien encabece la candidatura a la presidencia municipal de Cuernavaca. Esa historia es la misma cada tres años y hoy no será la excepción. Por lo tanto, no hay nada seguro con estos tres partidos que pueden romper en cualquier momento, y más porque la decisión no la tomarán aquí en Morelos sino será a nivel nacional. L

Lo triste para este trio es que el PRI vive una crisis social grave por la pésima imagen que tiene el presidente de México, Enrique Peña Nieto, su máxima figura electoral en la actualidad; mientras que aquí en lo local, el partido turquesa ha vivido una serie de errores políticos de su ex dirigente Felipe Castro Valdovinos, quien malversó recursos a decir de los propios militantes y su sucesor, quien tal parece llegó con los ojos cerrados a esta elección, permitió todo y decidió iniciar su administración con un “borrón y cuenta nueva”. Pero además, Castro Valdovinos al igual que otros aliancistas trabajan de tiempo completo para la dirigencia del PRD y pese a todo, siguen siendo aliancistas, algo que ve con normalidad el tristemente y nada célebre Javier Bahena, quien de no ponerse las pilas, podría ser el último presidente del PANAL en Morelos porque con la reducción de distritos corre el riesgo de perder el registro al igual que sucede con otros institutos políticos considerados como “morralla”.

Y finalmente, el Partido Encuentro Social, de quien se habla que puede ir en alianza con el PRI, sin embargo, mientras es o no es, el edil Cuauhtémoc Blanco prácticamente inició su campaña político electoral, para aquellos ilusos que negaban la posibilidad al ex futbolista de participar en el proceso del 18.

