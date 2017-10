El Tercer Ojo - Segunda carta pública y abierta, ahora sólo a la comunidad universitaria de la UAEM

Opinión

| J. Enrique Alvarez Alcántara

2017-10-28

Estimados todos. Nuevamente, dada la celeridad, magnitud y gravedad de los acontecimientos que contra la UAEM –personificada por la Junta de Gobierno, el Consejo Universitario y la Comunidad Universitaria representada amplia y democráticamente por la gran mayoría de Consejeros Universitarios—, ha orquestado el Sr. Graco Ramírez Garrido, Gobernador del Estado, y diseñado, organizado y operado por los “dirigentes” de la “TRIPLE ALIANZA” –Psic. Mario Cortés, Lic. Virginia Paz e Israel Reyes—, constituyendo una verdadera “TROIKA”, el día de ayer 26 de octubre, en la sede de “Los Belenes” de nuestra universidad, y documentados fehacientemente por videos, fotografías y nuestra memoria, me dirijo a ustedes para precisar y ampliar los MOTIVOS que subyacen a mi RENUNCIA, CONSCIENTE Y VOLUNTARIA, IRREVOCABLE E INDISCUTIBLE, a seguir siendo miembro activo del SITAUAEM.

No deseo obviar que, en tanto sean sus jefes ideológicos y políticos el Sr Graco Ramírez y el M.C. Matías Quiroz, estos serán los responsables de cualquier consecuencia que para mí, mis seres cercanos o cualquier miembro de la comunidad universitaria suframos; asimismo, los representantes más visibles de la “TRIPLE ALIANZA” –Psic. Mario Cortés, Lic. Virginia Paz e Israel Reyes—, una vez que vimos los “MÉTODOS Y FORMAS DE LUCHA” que impulsan, también los hago responsables de las consecuencias que me signifiquen física, moral o psicológicamente; finalmente, dado que ayer mismo, una vez publicada en el Tercer Ojo mi Carta de renuncia al SITAUAEM, el Lic. Israel Melgar me amenazó directamente, diciendo en un comentario a la misma (cito de memoria) “Enrique Alvarez, no permitiré que hables así del sindicato”, lo hago responsable, lo mismo que los personajes antes referidos, de mi integridad física, moral o psicológica pues, con harta legitimidad, ahora que él mismo se autoerige en “Fray Israel de Torquemada” decide cercenar mi derecho a pensar y expresar libremente mis ideas, puedo preguntarme: ¿Cómo impedirá que lo haga? ¿Me golpeará? ¿No cederá a la tentación de agredir físicamente a un universitario rondando la tercera edad y con discapacidad conocida ampliamente?

Temblando, y no de miedo, sino de ira y emoción, escribo esta segunda carta pública. Vamos, ni los dos últimos terremotos sufridos el mes de septiembre provocaron que saliera corriendo, menos sus amenazas; empero, lo hago también públicamente responsable de lo que pueda sucederme.

Decía que los “MÉTODOS Y FORMAS DE LUCHA” que ayer mostraron las huestes de la “TRIPLE ALIANZA”, lejos de los históricos MOVIMIENTOS de HUELGA, y bastante cercanos a los que utilizaron las fuerzas represivas de los Jean Claude Duvalier –padre e hijo—, los TONTON MACOUTES, para acallar los movimientos sociales en Haití; o las fuerzas que, con los mismos métodos de lucha, asesinaron en la Republica Dominicana de Rafael Leónidas Trujillo, a las Hermanas Mirabal, no forman parte de mi concepción política; por ello también REITERO MI RENUNCIA a estos “ESTILOS DE TRABAJO POLÍTICO”.

Confirmo mi RENUNCIA a quienes de manera deliberada, consciente y voluntaria, se prestan a la manipulación ideológica y política, de las DEMANDAS JUSTAS de un salario digno y decente para TODOS LOS TRABAJADORES UNIVERSITARIOS, sin cortapisa alguna; RENUNCIO a formar parte de una cúpula y una cofradía que tergiversa la justa demanda de una EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICA Y AUTÓNOMA, para tonarla chantaje y presión de masa en aras de asegurar el propósito central del gobierno en turno del estado de Morelos: A saber, la renuncia del Dr. Jesús Alejandro Vera como Rector de la UAEM y la Modificación de una terna a Rector de la misma para el próximo periodo. Ello, porque su mentor, el Gobernador Graco Ramírez, así se los pide.

Confirmo. RENUNCIO al SITAUAEM, y quiero dejarlo claro, NO AL SINDICALISMO, porque la cúpula o cofradía que hoy la “dirige”, se ha vendido al mejor postor. No me refiero ni al Sindicato en su conjunto ni a sus integrantes de base; me refiero a su Dirección Política o Comité Ejecutivo Central.

Otra vez, quienes deseen mostrar su solidaridad con esta determinación los invito a reproducir en sus Redes Sociales, esta Segunda Carta Pública.

Fraternalmente

Psic. J. Enrique Alvarez Alcántara.