2017-10-27

-Entregó la Federación a la UAEM 12 millones para pagar incentivos y el estímulo al desempeño académico

-Exigen su renuncia académicos y administrativos; no es interlocutor para gestionar recursos, dicen

Mientras que el secretario de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Víctor Manuel Patiño Torrealva, anunció que se recibió la cantidad de 12 millones de pesos por parte de la Federación con los cuales se estarán pagando los incentivos y el estímulo al desempeño académico, de la catorcena correspondiente al 4 de octubre; en la Unidad Profesional Los Belenes, integrantes de los sindicatos Académico y Administrativo, así como la Federación de Estudiantes, protestaron y solicitaron la renuncia del rector de la UAEM, Alejandro Vera Jiménez por considerar no es interlocutor para gestionar los recursos para el pago de las nóminas.

Ante este negro panorama, los sindicatos administrativos (SITAUAEM) y académicos (STAUAEM), así como la Federación de Estudiantes (FEUM) pidieron al gobierno estatal que preside Graco Ramírez Garrido, adelantar las ministraciones a la universidad, esto, luego del anuncio que realizó el rector Alejandro Vera en el sentido de que la UAEM no fue considerada por la Federación para el rescate financiero, así como ante el no pago de la catorcena 21. Mediante un oficio los arriba mencionados consideraron que ante la situación prevaleciente en la máxima casa de estudios de “ser necesario” se excluya, al menos de momento, los sueldos del personal de primer nivel de la UAEM, es decir, el del personal de confianza que depende de la rectoría y no electos por Consejo Universitario.

De ahí que han solicitado al Ejecutivo estatal, Graco Ramírez y al encargado de la política interna, Matías Quiroz adelanten las ministraciones que le corresponden de la segunda quincena de octubre y la primera de noviembre del año en curso, ello, de acuerdo a la programación ya existente, realizando los depósitos en las cuentas universitarias que anteriormente fueron utilizadas.

El lunes el rector Vera Jiménez estará en México.

Pero además se dio a conocer que el próximo día lunes se convocó al rector de la UAEM, Alejandro Vera Jiménez, y al resto de los rectores que forman parte del programa de Saneamiento Financiero para acordar una solución urgente a la problemática financiera que están atravesando las universidades.

Con relación a la manifestación, Mario Cortés Montes, dirigente del SITAUAEM, que es para manifestar su protesta y enojo por el retraso en el pago de las catorcenas.

Reconoció que la UAEM atraviesa por una severa crisis financiera por lo que exigen que se les paguen lo que por derecho le corresponde, además de que dijo tener conocimiento de que el subsidio del convenio tripartito firmado entre los gobiernos estatal, federal y la UAEM todo hace indicar que las cuentas no checan y por tanto no les alcanzará para pagar las dos catercenas correspondientes al mes de diciembre, aguinaldo ni prima vacacional.