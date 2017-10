Local

Erick A. Juarez |

2017-10-27

-Por la falta de presupuesto en la FGE operadores no cuentan con conocimientos suficientes, destacaron

-Es prematuro señalar que no han funcionado al 100%; no se ha realizado la inversión adecuada: Becerra

Jueces de Control y Juicios Orales del Poder Judicial de Morelos revelaron que la falta de presupuesto en la Fiscalía General del Estado (FGE) podría provocar que colapse el Sistema de Justicia Penal Adversarial (juicios orales), debido a que los operadores no cuentan con los suficientes conocimientos.

En este sentido, el impartidor de justicia con licencia y hoy asesor en el Consejo de la Judicatura local, Alejandro Becerra Arroyo, reveló que el nuevo sistema de justicia penal ha sido más transparente y democrático, al momento de que las audiencias son públicas, donde los ciudadanos pueden conocer las pruebas que presentan las partes, tanto el agente del Ministerio Público y la defensa particular.

A pesar de que el Nuevo Sistema de Justicia Penal cuenta con 10 años de haberse implementado en Morelos, Becerra Arroyo calificó como “anticipado” y/o “prematuro”, señalar que los juicios orales no han funcionado al 100 por ciento; al argumentar que no se ha realizado la inversión adecuada en la preparación e instrumentos para investigar por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Comisión Estatal de Seguridad Pública (CES).

“Es muy prematuro establecer que el sistema funcione de la noche a la mañana, cuando a lo mejor no se ha hecho la inversión para la consolidación adecuada para las instituciones encargadas de llevar a cabo la circunstancia, porque uno de los pilares de este sistema es la Fiscalía General, ya que ahí recae la carga de la prueba y si no tenemos, una fiscalía robusta, una fiscalía consolidada y preparada es complicado que esto llegue a buen término, porque es el eslabón (…) Si no tenemos una policía consolidad y una policía preparada, robusta y eficiente, este tipo de cosas ha sido el problema”, advirtió.

Por tal motivo, señaló que la política criminal que debe de tener el estado de Morelos, deberá de ser la disminución de los delito mediante la prevención y la segunda deberán de procesar y juzgar un delito, “yo creo que es necesario separar los conceptos, porque estos temas no han sido separados por las instituciones”, declaró.