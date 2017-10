Justicia

Erick A. Juarez |

2017-10-27

A pesar de que diversas agrupaciones de abogados han exigido que los magistrados del Poder Judicial no deberían de cobrar aguinaldo, al ser considerados como patrones, el magistrado del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Miguel Ángel Falcón Vega, comparó el cobro con un “pasaje bíblico”, al mencionar que no fueron “engañados” para percibir sus prestaciones.

Señalando textualmente: “No quiero verme muy religioso, pero hay un pasaje en la biblia que me llama mucho la atención, donde llegan unas personas a pedir trabajo; llega una a las 8 de la mañana y le dice el dueño de la casa, mira te voy a pagar ocho denarios, llega otra persona a las 12 del día y le dice te voy a pagar ocho denarios y el último, que llega a las seis de la tarde, le dice te voy a pagar ocho denarios si me ayudas; el primero iba a trabajar mucho, el de en medio menos y el último sólo trabajó dos horas, al finalizar el patrón le pagó lo que era, el último dijo por qué me pagas esto si yo trabajé más y él le dijo yo no te estoy engañando y te dije que te iba a pagar los ocho (…) En el caso de nosotros nadie nos engañó”, dijo.

Bajo esa alusión parabólica, el ex presidente del Poder Judicial en Morelos, Miguel Ángel Falcón Vega, aseguró que cada fin de año los funcionarios judiciales continuarán percibiendo los tres meses de salario bajo ese concepto, es decir, los magistrados recibirán un monto superior a los 360 mil pesos por su aguinaldo y salario.

“A nosotros nadie nos engañó, espero que con esto puedan saber cuál es mi criterio; mi opinión es la misma que tuve desde hace siete años y ahora, no cambia nada”, subrayó.

No dona porque no es político

Cuestionado respecto a la posibilidad de donar su aguinaldo a los damnificados del terremoto del 19 de septiembre pasado, el magistrado del TSJ, Miguel Ángel Falcón Vega, aseguró que no es político para querer quedar bien con la sociedad, situación que en su momento si donara algún recurso no lo dará a conocer, ya que será un asunto personal.

“Yo creo que si lo hacemos o no es algo nuestro; nosotros no somos políticos y no tenemos porqué andar diciendo lo que donamos o no donamos, ustedes no saben lo que yo hice ahora que ocurrió esto, no saben y no tengo por qué decírselo, no saben qué hicieron los demás compañeros, no como parte de un pleno, sino como una cuestión personal y si yo lo hiciere no tengo porqué andar diciéndolo”, acotó.