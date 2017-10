Local

-Se visibilizó el arraigo y el sentido de pertenencia de los habitantes

Zacatepec, Mor.- Pasadas las 18 horas del martes un grupo de personas del municipio se juntó en la explanada “Emiliano Zapata” para hablar de las pérdidas sufridas tras el sismo del 19 de septiembre. La caída de la chimenea del ingenio, el “chacuaco” fue el pretexto para visibilizar el arraigo y el sentido de pertenencia de los habitantes de Zacatepec, cuya identidad tiene fuertes cimientos en el cultivo de caña de azúcar.

La psicóloga Olga Valerio Torres, nativa de este municipio, se vio estremecida al ver su municipio en escombros: las calles, las casas de sus vecinos, la iglesia del pueblo, el mercado y sobretodo “el chacuaco”, el gran vigía del pueblo que era uno de los símbolos principales, no soportaron el movimiento telúrico de 7.1 y colapsaron dejando víctimas mortales.

Transcurrido casi un mes, Olga Valerio, propuso llevar a cabo un foro que aportara ideas para consolidar el Museo de la Caña de Azúcar, por lo que se invitó al cronista y también nativo de Zacatepec, Agur Arredondo Torres; al gerente del ingenio azucarero, Ramiro Ochoa Zavala; al presidente municipal Francisco Salinas Sánchez y al rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Alejandro Vera Jiménez, a participar bajo el título “Identidad y Pertenencia, la memoria histórica de Zacatepec”.

Antecedentes

Unos días después del sismo el alcalde Francisco Salinas Sánchez, anunció que el “chacuaco” sería demolido, y el municipio cañero lo lamentó, los recuerdos y anécdotas salieron a flote.

“Quiero agradecer a las personas que nos acompañan en el presídium porque este trabajo empezó como muy en solitario, yo le decía al ingeniero Agur Arredondo, cuando vi que se cayó el chacuaco, cuando vi que se cayeron las oficinas del ingenio, cuando vi que se cayó el mercado que era la Hacienda, el mercado, en donde tenían su negocio mis papás, la casa de mi papá; y cuando vi que se cayeron tantas cosas, dije es que algo se tiene que hacer, esto no se puede quedar así y entonces encontré que había otras personas que estaban preocupadas igual, entonces deja de ser un camino en solitario y se vuelve un camino con más gente y eso es lo que puede hacer realidad el crear el Museo de la Caña en Zacatepec, esa es nuestra intención”, explicó la psicóloga Olga Valerio Torres, catedrática de la UAEM.

La intención de los habitantes del municipio es crear el Museo Virtual de la Caña de Azúcar, que vale referir iba a ser construido en el municipio de Tlaquiltenango en el año 2011 y no se cristalizó por malos manejos de la administración municipal; ahora la sacudida sísmica tanto en la tierra como en la sociedad, está impulsando a los cañeros a empujar con mayor interés la creación del proyecto que ya tiene elementos para mostrar.

“El imaginario colectivo de mi pueblo Zacatepec, es hoy otro, y no atino a adivinar las consecuencias sociales de los cambios, por ahora solo sé que apalabrar esta experiencia tristemente cotidiana, es mi mejor herramienta para que el miedo se aleje y pueda yo cantar otra vez…”., dijo Olga Valerio.

El 27 de septiembre iniciaron los trabajos previos a la demolición de la chimenea porque la estructura quedó severamente dañada por el sismo, de hecho la caída de la corona de la chimenea mató a dos obreros que trabajaban en esos momentos en las calderas.

Día a día desde esa fecha, sus habitantes han visto cómo este vigía de concreto ha ido desapareciendo. Del gigante de 110 metros que era cuando fue construido en 1955 (el chacuaco, no el ingenio que fue inaugurado en 1938), hoy solo queda la mitad, por ahí se puede ver que la letra “C” de la palabra “Zacatepec”, quedó para el recuerdo.

El arraigo a la identidad y sentido de pertenencia no sólo trastocó a sus habitantes, sino también a quienes convivían con este paisaje, como le sucede a Azael Anzures, nativo del municipio de Tlayacapan, uno de los municipios con mayor cultura popular en Morelos, quien lamentó la demolición del chacuaco pero también defendió el que el símbolo perdurara para no olvidar como sociedad, quienes somos y cómo llegamos a ser la sociedad que hoy somos.

“Tiene poco tiempo que llegué al municipio de Zacatepec, soy médico y desde hace diez años trabajo en el IMSS de Zacatepec, vivo aquí y soy parte de eso que trajo el ingenio por aquí (…) cuando llegué me dijeron ´busca el chacuaco, fue la mayor seña que me dieron´, y a partir de entonces cada vez que llegaba a Zacatepec y veía al chacuaco, descansaba un poco, era sentir que ya había llegado y podía estar tranquilo. Hoy en día tengo la gracia de ser de aquí, realmente desconocía esa parte de la historia de Zacatepec y se me ha hecho muy interesante. En mi pueblo, la cultura es muy rica, en Tlayacapan, nosotros crecemos pegados a una cultura como los chinelos, la música tradicional (…) pues créanme que me nace también la inquietud de poder rescatar esta parte de valores creo que es muy importante y creo que eso se debe pasar a hijos y a nietos y a futuras generaciones. Le comentaba a la licenciada que es mucho muy importante que permanezca ese chacuaco en pie, porque ciertamente hoy en día hay muchos lugares como Tepoztlán, Tlayacapan, el mismo Tlaquiltenango, que sus monumentos históricos, sus iglesias están dañadas, y al menos en Tlayacapan la gente no llegó y dijo, ´se va a tirar el Templo de San Juan Bautista”, ni ninguna de las 23 capillas, por el contrario, muchos de mis paisanos ahí inmediatamente se pusieron en pie con lonas a tapar los monumentos y evitar que se mojaran para que no se deterioraran más pero aquí yo platiqué con dos personas y no ven el trasfondo de lo que hemos llegado a través de esto y me gustaría saber qué va a pasar con el chacuaco”, comentó Azael Anzures.

Por el momento el chacuaco se quedará así…

La pregunta del médico fue respondida por el gerente del ingenio: el chacuaco, el vigía de concreto, el símbolo del cultivo de la caña de azúcar con el antecedente en la revolución mexicana; por el momento, se quedara así como está hasta donde llegó la demolición.

“Es una pregunta que todavía no se puede responder (…) hace rato alguien mencionaba que el ingenio es motor económico de 14 municipios del estado, casi la mitad de Morelos dependen del ingenio, si esa chimenea se hubiera caído de otra manera tal vez no lo estuviéramos contando, así como cayó costó dos vidas, qué dirán los familiares. Ahora bien, como empresa estamos tratando de dejarla hasta dónde está, nos van a hacer unos estudios, no podemos correr riesgos ni para el personal ni para las instalaciones (…) esperemos que los análisis que le hagan nos digan que podemos tener la certeza de que, fuera de algo extraordinario, no representa riesgos, se quedaría hasta donde está, subirla más significaría un riesgo para la empresa y los trabajadores”, explicó Ramiro Ochoa, el gerente del ingenio azucarero que desde hace dos años pertenece al grupo Beta San Miguel.