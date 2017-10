Serpientes y escaleras - Presupuesto 2018

Opinión

Eolo Pacheco |

2017-10-27

El ejecutivo estatal ya presentó a la cámara de diputados su propuesta financiera para el 2018. Son 22,792,078 pesos los que se tienen proyectados para el siguiente año, lo que representa un aumento del 5.9% con respecto al ejercicio actual. El objetivo del último presupuesto de Graco Ramírez como gobernador es claro: eficiencia presupuestal y enfoque social. ¿De qué manera podrán lograrlo?

El paquete económico 2018 fue entregado al congreso y de inmediato comenzará su discusión. Normalmente el documento se entregaba a la cámara de diputados el primer día del mes de octubre, pero derivado de las contingencias del sismo el pleno legislativo concedió una prórroga. Lo que no se modificó fue la fecha límite para que los legisladores den luz verde al documento financiero: 15 de diciembre. El del próximo año es el último presupuesto que ejercerá Graco Ramírez como gobernador de Morelos.

Los escenarios cambiaron en Morelos luego del sismo del 19 de septiembre. El golpe estructural, económico, anímico, social y político del terremoto es enorme y modificó el panorama desde diferentes ángulos. Ni el gobierno, ni los partidos, ni la sociedad son los mismos luego de aquel fatídico día. Ante un fenómeno extraordinario, se deben tomar decisiones extraordinarias, dijo hace unos días el mandatario. Cierto.

En materia presupuestal Morelos ejercerá en el 2018 alrededor de 23 mil millones de pesos que se manejarán entre los tres poderes y los 33 municipios. La forma de distribuir los recursos no varía mucho de un año a otro: el ejecutivo y los legisladores establecen prioridades y estas se plasman en la ley de ingresos y el presupuesto de egresos. El del próximo año podría ser diferente.

En materia económica el impacto del sismo del 19 de septiembre obliga al congreso y al gobernador a realizar ajustes mayores al paquete económico. Para Graco Ramírez la reconstrucción de las zonas afectadas es prioritaria, de ahí su decisión de cancelar proyectos como el Morebús y buscar otras maneras de canalizar más dinero a la atención de los desastres.

Recordemos que el poder ejecutivo está integrado por 16 secretarías (Gobierno, Hacienda, Desarrollo Agropecuario, Economía, Obras Públicas, Educación, Salud, Administración, Contraloría, Turismo, Desarrollo Social, Trabajo, Cultura, Desarrollo Sustentable, Innovación, Ciencia y Tecnología y Movilidad y Transporte), así como la Comisión Estatal de Seguridad, la Fiscalía General y la Consejería Jurídica, entre otras tantas dependencias más. Algunas de estas oficinas nacieron con el sexenio y respondieron a necesidades y escenarios que ya no existen.

Si la idea del ejecutivo y los diputados es hacer más con menos, ser más eficientes en el manejo de los recursos, lograr ahorros y canalizar más dinero a la reconstrucción sin afectar programas sociales, un buen principio sería valorar la existencia de tantas secretarías. Hay algunas que ya no tienen razón de ser como tales (podrían funcionar como coordinaciones o direcciones generales) y otras que simplemente duplican funciones. Ahí están los casos, por ejemplo, de Turismo, Cultura, Ciencia y Tecnología, Movilidad y Transporte y Desarrollo Sustentable; todas ellas podrían incorporarse a la estructura de otras dependencias, manteniendo su objetivo, pero disminuyendo significativamente su estructura y gasto de operación.

El objetivo primario del paquete económico ha sido expresado claramente por el gobernador: es prioritaria la reconstrucción y fundamental no afectar programas sociales. Si esa es la premisa, el camino es el ajuste al gasto y la reorientación del dinero. Recordemos que la contingencia es nacional, que varios estados del país (incluyendo la capital) afrontan el mismo dilema y que el gobierno de la república ha planteado un endeudamiento multimillonario para atender la reconstrucción nacional. Traducción: el problema de dinero es en todos lados.

El presupuesto 2018 en Morelos puede ser el punto de reencuentro o de rompimiento definitivo entre el gobernador y los ciudadanos, por eso es importante que el enfoque del gasto en el 2018 sea distinto al actual. En el congreso las discusiones parlamentarias se han ido complicando en los últimos días, el bloque perredista ha perdido fuerza y el control legislativo está a punto de perderse. ¿Cómo será la negociación presupuestal?

El jaloneo en el paquete económico puede ser intenso derivado de los últimos conflictos políticos que se han vivido en el estado y la tensión que se vive dentro del GPPRD. Es momento de que el gobernador opere directamente, dialogue con los legisladores, discuta las alternativas económicas y alcance los consensos necesarios para que su paquete económico salga adelante.

El escenario está listo para que el gobernador entre a la negociación y logre un buen presupuesto para su último año de gobierno o, por el contrario, para que la situación se salga de control y comience (también en la cámara) la crisis de fin de sexenio. A ambas partes (a los diputados y al gobernador) les conviene dialogar, establecer acuerdos y avanzar en un presupuesto fundamental para la atención inmediata de la tragedia que dejó el sismo.

Independientemente de enfoques políticos o intereses electorales, la negociación del paquete económico 2018 debe hacerse bajo una óptica social que se sustente en un manejo eficiente de los recursos.

Reducir el aparato burocrático sin afectar los programas sociales es un buen comienzo.

posdata

La maldición tricolor volvió a hacerse presente en el comité estatal. Una vez más, cuentan, la dirigencia (presidente y secretaria general) intenta pactar la derrota impulsando un candidato débil.

La descomposición del PRI es visible, las diferencias están presentes entre el presidente y la secretaria general, pero también entre los aspirantes. “Nadie nos informó que Paco Moreno acudiría a la reunión ni mucho menos que estaba considerado como un precandidato a gobernador; fue decisión unipersonal de Alberto (Martínez) como resultado de los acuerdos que trae con el gobernador. A ninguno le gustó verlo sentado en la mesa, pero fue personalmente el presidente quien lo llevó” afirma uno de los participantes del primer encuentro.

Estadísticamente el PRI está en condiciones de competir, pero estructural, social y políticamente no tiene nada que hacer en el 2018. Sin estrategia, sin unidad y con una dirigencia comprometida, es imposible que el Revolucionario Institucional recupere la gubernatura.

La derrota, cuentan, está pactada con la dirigencia a través de Francisco Moreno. La preguntas son ¿Aceptarán los priístas dicha negociación? ¿Está de acuerdo el Comité Nacional con el rumbo que le están dando al partido en Morelos?

nota

La crisis financiera en la universidad es asunto serio. No hay recursos económicos para atender los compromisos laborales y tampoco se ve el camino para que la UAEM encuentre salida a dicha complicación.

Hay 5 universidades en el país que enfrentan la misma crisis; la carga financiera heredada y la falta de apoyo institucional tiene a estas instituciones al borde del colapso y a un tris de declararse en suspensión de pagos. En el caso de Morelos hay un ingrediente extra: el pleito personal del rector con el gobernador y la operación del segundo a través de los líderes sindicales y la FEUM.

En medio de este escenario caótico en la UAEM los sindicatos y la FEUM alzan la voz y exigen que renuncie Alejandro Vera.

La pregunta es simple ¿La salida del rector resuelve la crisis o agudizará la problemática universitaria?

post it

Hace poco más de un año Francisco Moreno defendía al gobierno de Graco Ramírez y a la estrategia de seguridad en Morelos. Así hablaba el presidente del Congreso de Morelos en el noticiero de Alejandro Cacho en MVS:

“Veo las cosas de una manera diferente a usted; quiero aclararle Don Alejandro, que le habló como presidente del congreso de Morelos…

Me consta que se está trabajando; me consta que lo que muchos tildan como un error que se llama el Mando Único, está empezando a dar resultados; me consta que esas bandas de las que hace usted mención de niños de 12 años si existieron en Morelos como existen en otras partes en el país, pero no satanicemos a todo un estado por una conducta individual o personal… puede haber un individuo o varios individuos que cometen un error, no por eso debemos de satanizar a un estado que le abre las puertas todos los días a miles de personas…

Estamos haciendo cosas muy correctas en Morelos, lo se porque lo estoy viviendo, porque soy parte de ello, creo firmemente que vamos en el sentido correcto; me ha dolido brutalmente toda esta campaña de desprestigio y estoy enterado que es un tema de orden económico (de MVS) caray, ¡No se vale!...

Se va a presentar el instrumento jurídico correspondiente (demanda contra MVS) porque los morelenses merecemos respeto por nuestro estado y mi obligación como presidente del Congreso es que las cosas sean transparente. ¡Eso es lo que queremos!...

Me gustaría presentarlas (las pruebas) cuando toda esta oleada de comentarios hayan concluido para poder invitar dentro de la propia denuncia, a las personas que aseveran tal o cual cosa…

Por supuesto que voy a honrar mi palabra, primero en el ejercicio de las atribuciones que tengo, durante el ejercicio de la comisión permanente que tenemos en el congreso sobre este tema que estamos ventilando y segundo con toda oportunidad tendrán ustedes en sus manos las pruebas de dos cosas Don Alejandro: primero de todo lo que se refiere a los convenios que se firman con quienes se firman y cómo se están otorgando esos convenios y segundo ante esta increíble semana que hemos vivido en Morelos; tenga usted la seguridad de que con la autorización de los señores miembros de la comisión permanente habremos de presentar puntualmente una denuncia de hechos para poder responsabilizar a quien sea…

(La denuncia) Será contra quien resulte responsable de haber proferido o caído en los delitos de difamación o calumnias y también contra quienes no estén haciendo adecuadamente su trabajo y estén permitiendo que estos números, que estos datos no sean investigados…

Ha pasado más de un año de esa entrevista y las pruebas que a nivel nacional prometió Francisco Moreno Merino nunca llegaron. Un mes después de ésta entrevista, asesinaron a la alcaldesa de Temixco.

Francisco Moreno es hoy precandidato a la gubernatura del PRI con el apoyo del presidente estatal del partido. Ese es el PRI que promueven Alberto Martínez y Maricela Velázquez.

redes sociales

El gobernador de Morelos acudió a una entrevista con Adela Micha. Nervioso, a veces incómodo, titubeante y sin el tono firme que le caracterizaba en otro tiempo, Graco Ramírez habló de varios temas que rodean su administración.

La entrevista fue larga, aburrida, en una sala y con el nuevo formato que ofrece una periodista institucional que hoy quiere reinventarse. “Te veo raro Graco, te conozco hace años, te veo enojado ¿Qué tienes?”.

El mandatario morelense habló del sismo, de las despensas, se justificó, arremetió contra el rector, contra el Obispo de Cuernavaca y contra Cuauhtémoc Blanco. Al final opinó sobre las aspiraciones de su hijo y mantuvo invariable su postura: “Tiene derecho”.

Lo evidente es innegable: el gobernador de Morelos ya no es el mismo, su semblante lució apagado, se veía enojado, triste, desconcertado... Puede ser porque las cosas no le han salido en política, porque los escenarios electorales le son adversos, porque ya comenzó la crisis de fin de sexenio o simplemente por el recibimiento que le dio la periodista: “¡Ya llegó Graco, aguas con sus carteras!”

es viernes

Lo dije antes y lo reitero ahora: lejos de ser una maldición, el trabajo es la única fuente legítima de dignidad y bienestar para los hombres y las mujeres. Un hombre sin trabajo es un hombre derrotado y un hombre que pierde sin justificación real su trabajo, pierde su humanidad y su dignidad frente a él mismo y frente a los demás. Carecer de trabajo es cancelar el futuro, aniquilar el presente e inutilizar el pasado. En situaciones tan complicadas como las actuales, tener trabajo es una bendición.

Y después del trabajo: Hoy toca.

