Nosotros - FEPADE: el efecto dominó

Opinión

| José María Román Román

2017-10-27

En el Senado están francamente enredados en un asunto que no debiera, como lo es el nombramiento de un nuevo titular para los delitos electorales a nivel federal o la permanencia del señor Santiago Nieto, quien fue removido de su cargo por el Procurador encargado del despacho de la Procuraduría General de Justicia de la Federación o Fiscalía como se le llama. El problema solo se reduce a si la votación para decidir el hecho debe o no ser secreta. Las consecuencias de ese hecho, sea cual fuere el resultado final no importando como lo decidan, serán muy serias para todo el SistemaPolítico Mexicano.

Si deciden en el Senado votar secretamente, es obvio que la sociedad seguirá tachando y ahora con más razón de vínculos perversos entre los actores políticos de la nación, algo deben ocultar, se dirá. Si por otro lado deciden que sea abierta la votación, es decir a la vista de los electores y contribuyentes a quienes se deben todos estos señores y de cuyos bolsillos cobran, incluyendo al Presidente de la Nación, igualmente la consecuencia será muy seria porque el asunto Obdebrecht que es el tema de fondo o uno de los temas sujetos a la investigación de esta fiscalía, dará demasiado que decir no por las cantidades que se atribuye le entregaron al señor Emilio Lozoya, ex director de PEMEX que otorgó jugosos y extraños contratos a la empresa susodicha, sino porque hay más sobre este asunto que es el más espinoso porque abarca posiblemente a dos administraciones federales, algo que no se dice mucho pero que están presentes: la de Felipe Calderón (PAN) y la del actual que se caracteriza por la corrupción en prácticamente todos los niveles del gobierno. El PAN está urgido de recobrar presencia en los electores, el PRI está necesitado de conservar el poder. Ambos, PRI y PAN están probablemente muy enlodados y tienen en sí a un actor con amplísimas posibilidades de rebasarlos: AMLO.

Si AMLO obtiene el triunfo o si un independiente retoma puntero y gana las elecciones, ninguno de los dos dejará desapercibido estas anomalías perversas y desde luego procederán a castigar a fondo a los culpables de la corrupción.

Cualquiera de los dos grupos señalados, PAN y PRI necesitan reivindicarse con la sociedad. Para el PRI es poco probable que lo logre porque son demasiados los hechos vergonzosos que han caracterizado el actuar indebido de los altos funcionarios del gobierno federal, incluyendo señalamientos que se han hecho a la familia presidencial. Hay antecedentes para dejar constancia que Obdebrecht tuvo reuniones no tan solo con EPN sino también con el señor Calderón. De ahí quizá la importancia de que su señora esposa doña Margarita Zavala crezca y tome control del poder como la primera Presidente de la Nación.

¿Pero qué pasaría si el PRI se sale con la suya y el voto es secreto?, pues el que quede tiene que acelerar los tiempos y declarar si son o no culpables los señalados cercanos a Peña Nieto, en este caso el señor Lozoya, ex Director de Pemex entre otros y al parecer gente de demasiada confianza del Presidente y quien le manejó una sección importante y valiosa de la campaña electoral donde fue triunfador (MONEX todavía no queda claro cómo corrompió y cómo se operó y que fue en parte quien hizo triunfador a EPN y si es que de verdad aterrizó la corrupción del voto como se dijo). Eso y el nombramiento de un nuevo Procurador de confianza del actual jefe del ejecutivo le permitirá dictar resolución que en todo caso y de fondo permita la prescripción del delito por si quieren volver a juzgarlo o delatan nuevos elementos de juicio y eso porque la Constitución es muy clara cuando habla de que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito. De esta forma la libran. Nada no calculado seguramente. Los opositores al PRI y el VERDEen este penoso asunto, se están jugando el todo por el todo: Si dejan que la votación sea secreta, la sociedad los va a tachar y con razón de lo que ya les ha dicho AMLO hasta el cansancio: Que son mafia o que están amafiados con el poder del PRI. Eso implica debido a la cercanía deldía de la elección una posible derrota escandalosa que posiblemente los podría desaparecer del panorama político. La sociedad está ciertamente cansada, o cambian o desaparecen y eso le daría vuelo con el apoyo masivo para un independiente que crezca o a AMLO. También otro efecto surgirá si eligen a un nuevo fiscal: se producirá una desconfianza muy seria en la de por sí deteriorada credibilidad de las instituciones democráticas.

Pero, hay más. La remoción que se hizo del señor licenciado Santiago Nieto, antiguo fiscal en discusión tiene una flaqueza legal muy grave: El actual Procurador en funciones, brazo ejecutor del ejecutivo federal en suplencia de un titular porque el anterior renunció dejando esta bomba a punto de explotar, CARECE DE FACULTADES para realizar los actos que hizo al separar de su cargo al señor Santiago Nieto por violar según él las normas internas de la Procuraduría o Fiscalía. Sucede que no tiene los requisitos para suplir al Procurador o Fiscal General de la nación ya que efectivamente el artículo 102 de la Carta Magna establece que será requisito tener 10 años de ostentar un título de abogado en este caso, lo que carece el actual encargado, el señor Licenciado Alberto Elías Beltrán ya que su cédula aparece según publicaciones que se registró en el año 2011. Error garrafal del Presidente al nombrarlo y peor al realizar un despido que no puede o debe hacer de acuerdo a lo que dice la ley por ser actos del Procurador legalmente requisitado (puede ser impugnado válidamente y nulificar un juzgado su acto de despido en contra de Santiago Nieto). Pero hay más. En todo caso al despedir o cesar al señor Santiago Nieto, antiguo titular de la FEPADE debió ser oído para no violar su derecho constitucional y la norma interna (código de ética) supongo debe prever esa situación como norma mínima elemental para no producir injusticias que después salen más caras. Al parecer, eso no se hizo lo que viola su derecho de audiencia.

Creo que se le despidió al gusto del jefe del ejecutivo, olvidándose de la ley. En fin, esta novela es más interesante de lo que cualquier escritor soñó. Ojalá no nos quite más el sueño.