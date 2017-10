Justicia

| Pancho Rendón

2017-10-27

Se registran dos decesos más en las últimas horas

La Fiscalía General del Estado dio a conocer que a las 17:40 horas, los agentes de la Policía de Investigación Criminal y personal de Servicios Periciales de la zona oriente se trasladaron a un domicilio ubicado en la calle Aldama esquina con calle Ferrocarril, de la colonia Casasano, en Cuautla, donde al interior de una habitación se encontró sobre una cama el cadáver de una mujer que en vida respondía al nombre de Silvia N. quien contaba con 41 años de edad, cuya causa de su muerte fue por asfixia; sus familiares informaron que la hoy occisa padecía de una depresión severa y se encontraba bajo tratamiento médico, se presume que ello fue el motivo que la orilló a privarse de la vida.

Incluso se dieron a conocer los antecedentes de que tenía un tratamiento psicológico y psiquiátrico, bajo tratamiento de seguro popular, diagnóstico depresión severa, misma que también tenía problemas económicos y familiares.

En otro caso, se dio a conocer que ayer a las 05:20 horas luego de haber ingresado a la sala de urgencias del Hospital General de Axochiapan murió Eleuterio, mismo ingresó con el antecedente de haber recibido disparos de arma de arma de fuego mientras conducía su camioneta Nissan doble cabina en la comunidad de Tepexco, en el vecino estado de Puebla; iba acompañado de su hijo.

El joven que viajaba como copiloto al notar que su padre sangraba de inmediato lo trasladó al Hospital General en la zona oriente de Morelos, a fin de que recibiera atención médica pero desafortunadamente poco después de haber ingresado dejó de existir; y desconoce quiénes hayan sido los responsables del ataque, ya que sólo escuchó las detonaciones y cuando vio a su padre ya sangraba y a la postre murió.

Fallece otro interno en el penal de Atlacholoaya

Bajo circunstancias dudosas pereció un interno del penal de Atlacholoaya en el área de los baños, el cual presentó impresionante herida en el cráneo y copiosa hemorragia que le arrancó la vida en cuestión de minutos a temprana hora del pasado miércoles.

Posiblemente la víctima respondió al nombre de Celestino Pedro, de aproximadamente 60 años, de quien se sabe, purgaba una sentencia por violación, sin embargo los datos reales de la víctima son guardados con discreción por las autoridades ya que se trata de un caso dentro de la prisión y es de reconocer que la autoridad busca minimizar cualquier evento a donde se reporte la muerte de un interno.

La primera versión para justificar un hecho simple accidental refieren que la víctima habría sufrido una caída a las 06:00 horas en el área de los sanitarios y se golpeó la cara y el cráneo con tal fuerza que presentó fracturas mortales, por lo que más tarde se realizó el protocolo correspondiente por parte del forense a fin de conducir a la morgue el cadáver y desde ahí sea entregado a los deudos.

Es de mencionar que la semana anterior se reportó otra muerte en el penal de Atlacholoaya y pronto se conoció que fue causas naturales, un paro cardiaco de un interno, de quien no se dijo el porqué no contó con el servicio médico a que tienen derecho esas personas, ya que su edad no alcanzaba los 50 años.

Ahora, el difunto es “un caído”, sin delito que investigar y por lo tanto, su muerte podría ser considerada como “natural”, porque era natural que falleciera con la cara y el cráneo partidos en pedazos de tremendo golpazo que se dio, o le dieron, y pese a que los hechos fueron a temprana hora, el caso trascendió ya entrada la noche.

Le esperan dos años en el bote por portar una .25

Un sujeto detenido en Cuautla por elementos policiacos por portación de arma de fuego calibre .25 fue sentenciado a dos años de prisión, informó la delegación de la Procuraduría General de la República en Morelos; mismo que conducía una camioneta en actitud sospechosa y al ser detenido le encontraron el arma de fuego.

Se dio a conocer respecto a su detención que elementos de la policía sorprendieron al sujeto en la carretera Cuautla-Cuernavaca a la altura de la colonia Ampliación Narciso Mendoza de Cuautla, ya que conducía un auto color blanco, el cual iba zigzagueando, motivo por el cual le marcan el alto y al revisarlo le encontraron un arma de fuego, tipo escuadra, calibre 25.

La Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo (SCRPPA), por conducto de su Delegación en Morelos, acreditó penalmente la responsabildad de la persona, quien compurga su pena en el Centro de Reinserción Social “Morelos”.