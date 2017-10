Deportes

| Ignacio Cortés Morales

2017-10-27

CUERNAVACA, MOR.- Brian González, el mejor boxeador de Morelos del presente siglo, reiniciará los entrenamientos el lunes, después de que el 21 de los corrientes dio cuenta de Didier Robles por decisión unánime, en el estadio Centenario, en pleito pactado a seis asaltos, en los pesos súper pluma, y todo hace pensar que continuará en los seis episodios y en la categoría, de acuerdo a su señor padre y entrenador, el ex olímpico, también morelense, Narciso González Rossano, quien lo está llevando con sumo cuidado.

Brian González llegó a seis triunfos en igual número de combates, tres ganados por la vía del nocaut, dos de ellos en el mismo primer capítulo, y tres por decisión unánime, y el sábado 21 se consagró ante el público morelense, quien se le entregó, por lo que, de continuar como hasta ahora, se está en el umbral del nacimiento de un ídolo, dentro del deporte de las orejas de coliflor, porque talento y carisma los tiene, pero sí falta trabajo, y con el trabajo se pulirán las cualidades, y de ahí nacerá la experiencia, y todo junto le llevará al estrellato, a lo que pudiera ser una corona mundial, la fama y el dinero, pero tiene un largo trecho por caminar, y tiene guía, y es un joven sumamente sano y con aspiraciones





La primer pelea que sostuvo fue el 22 de octubre del 2016, y en un año alcanzó seis combates, lo que habla de su capacidad y de que sabe terminar rápido sus pleitos, por lo que no tiene mayor daño, por lo que puede subir pronto a los cuadriláteros, y el lunes se reanudarán los entrenamientos y luego se pondrán en contacto con los promotores, con la finalidad de que lo vuelvan a programar, pero será a seis episodios y en la misma categoría de los súper plumas, porque no se le quiere precipitar, sino que se le llevará paso a paso, con la finalidad de que vaya tomando confianza y que vuele a un campeonato universal.

En este medio informativo se le ha seguido la pista, y es un prospecto con capacidad suficiente como para pensare en el estrellato universal, , aunque no deja de reconocerse que todavía necesita un año más para consolidarse y después pensar en la internacionalización y las coronas, pero se puede decir que la trayectoria es positiva, no sólo porque va invicto, sino por su desempeño a lo largo de las peleas, en donde se desempeña con eficiencia, lo mismo en la defensiva que en la ofensiva, lo que alberga grandes esperanzas de que termine como uno de los grandes del boxeo nacional, y no como tantos que tienen inicios brillantes, llega la soberbia y todo lo positivo se va al bote de la basura.