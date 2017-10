Deportes

Ignacio Cortés Morales

2017-10-27

1.-¿Qué se puede esperar del presupuesto?

2.- Árbitros

3.- Juegos

4.- Partidos

1.- Sobre lo que se puede esperar del presupuesto solicitado por Graco al Congreso local en materia del deporte, es que no se cumplirá la promesa de incrementar el dinero, lo que no debe extrañar a nadie, porque uno de los puntos que indicó el tabasqueño perredista durante su campaña es que apoyaría las actividades deportivas, y es la hora en la que el gobernador, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, ha desoído sus promesas, con lo que se ha perjudicado lo suficiente al deporte y a los deportistas, y el miércoles 18 de octubre volvió a hacer la promesa de que se hará un esfuerzo por respaldar el área, y estoy a la espera de que se sepa la cantidad que solicitó parta este rubro, para hacer las anotaciones correspondientes, en la inteligencia de que no se hace por Jacqueline Guerra Olivares, de quien ya sabemos que no es sólo dinero lo que requiere para hacer un buen trabajo al frente del Instituto del Deporte, sino capacidad, y eso no se compra en ninguna farmacia, pero si se permite que el dinero que se entregue para este 2018 sea poco, así lo va a tomar el siguiente gobernador y para que se llegue sólo a lo designado en el 2012, que fue de 25 millones, 724 mil pesos, pasarán de entre dos a tres años, cuando que, si ahora se llega a los 30, que ya es poco, de esa base se tendrá que subir y con ello llegar, al final del sexenio entrante, en un mínimo de 50 mdp, cifra que se oye bien, pero que, en algunas entidades, ya se da para este momento y sólo para algún rubro, pero acá, en donde el respaldo al deporte es simulación y los atletas no son capaces de protestar, pues los gobernantes hacen lo que quieren, sobre todo si es éste.

a.- Yo vi a Arturo Becerril Avelar luchar por mejor presupuesto para el deporte y lograrlo.

b.- Contó con el respaldo de Alejandro Mojica Toledo, siempre comprometido socialmente.

c.- Joaquín Alberto Sánchez Palma siempre hizo sus foros previo a la petición del dinero.

d.- Reunió deportistas, entrenadores, municipios y al final a los diputados y dio propuestas.

e.- No siempre hubo éxito; hubo obstáculos insalvables y falta de voluntad, pero se intentó.

f.- En cambio, Jacqueline Guerra nunca hizo nada para que el presupuesto se incrementara.

g.- En reunión, todos peleando por mejor presupuesto, menos ella; se puso a llenar papeles.

h.- En los partidos de fútbol, muchas veces ha estado en el palco con Graco; pudo pedir.

i.- Si no lo hizo, terrible, y si pidió dinero y no se lo dieron, ahí mismo hubiera renunciado.

j.- Estoy cerca de conocer el monto que pidió Graco Ramírez para el deporte y voy a ver de qué nivel fue su esfuerzo para respaldar esta área. En lo personal, creo, será decepcionante.

2.- Seguimos esperando los cambios que tendrá el arbitraje por parte de Arturo Brizio Cárter, y por lo visto en el duelo entre Pachuca y Corachivas, todo sigue igual, haciéndose pato ante las faltas de los verdes y las de los hidalguenses, por nada vino la expulsión, y no es el único caso. De seguir así, Brizio Cárter terminará siendo el Graco Ramírez del arbitraje.

3.- Los Juegos Escolares se van a terminar llevando a cabo entre cuates, dado que no se hicieron en el momento del receso y ahora la prioridad es la academia. Vi entusiasmado a Refugio Acevedo Gama, titular de la educación física, bajo las órdenes de Ramón Ortiz Miranda, sin embargo no hubo nada. Tal vez su jefe impidió la realización de la actividad.

4.- Resulta que Cuauhtémoc Blanco quiso llevar a cabo un partido de fútbol a beneficio de los damnificados y no le prestaron el estadio Centenario. Se irá a Xochitepec. ¿Se acuerdan la petición de un duelo entre Corachivas y Chivas?. Pues menos se va a hacer. Si a Corachivas no le importa Morelos, a Vergara menos. Mientras reciban beneficios aquí estarán, después se irán y hasta se corre el riesgo de que culpen a las autoridades de ese entonces.