2017-10-26

-Entrega el Ejecutivo estatal reconocimientos por su alto desempeño y compromiso

-Agradece su apoyo y solidaridad en la atención a la emergencia del 19 de septiembre





En el marco del Día del Médico, que se celebra el 23 de octubre de cada año, el gobernador Graco Ramírez reconoció el trabajo que el sector ha hecho para otorgar servicios de calidad a los morelenses y garantizar el derecho a la salud; además agradeció su apoyo y solidaridad en la atención a la emergencia provocada por el sismo del 19 de septiembre.

“Yo me siento muy orgulloso por la respuesta que hemos tenido en los servicios de salud, de los primeros lugares obtenidos por ustedes, por su trabajo, por su dedicación y compromiso y que podamos, juntos, seguir trabajando para satisfacción de las y los morelenses”, expresó.

Acompañado de la secretaria de Salud, Patricia Mora González, Graco Ramírez destacó la labor de los médicos el día de la emergencia por el sismo, de manera principal de los trabajadores del Hospital de Jojutla, el cual sufrió afectaciones.

El gobernador destacó que durante la emergencia por el sismo, la entrega de doctoras, doctores, y personal del sector salud le dejó huella, porque atendieron durante todo el tiempo, sin importar horario o haber comido: “esas actitudes me han llenado de fortaleza, de convicción de que hoy más que nunca hay que trabajar lo doble para levantar y reconstruir a Morelos”, señaló.

Subrayó que la única forma de salir adelante es trabajando unidos, sin distingos tal como lo hizo el sismo que afectó a todos por igual.

“El sismo nos dio una lección a todos de la fortaleza y el daño que hace la naturaleza sin distingo, creo que nuestra obligación hoy es no estar distinguiendo diferencias, sino trabajando unidos porque si no lo hacemos juntos no saldremos adelante”, argumentó.

Por lo que dijo, las palabras claves en la reconstrucción son: unidad y solidaridad.

“Vamos a salir adelante y yo ratifico, que si hay alguna profesión que tiene que ver con la más importante acción que es la vida, es gracias a ustedes, qué profesión tan grande y tan humana: ser médico y hoy requerimos todos juntos curar a Morelos y salir adelante”, subrayó.

Durante la ceremonia, el Gobernador entregó 25 reconocimientos, de los cuales 23 fueron a las diferentes instituciones de salud que laboraron durante el sismo, entre ellas diez hospitales, además de las 3 jurisdicciones sanitarias, la Vigésima Cuarta Zona Militar, DIF, ISSSTE, REPSS y el CRUM.

Los dos reconocimientos restantes se entregaron, uno la mamá de la Dra. Laura Inés García de la Rosa, médica responsable del Centro de Salud de Coatetelco quien perdió la vida en el cumplimiento de su deber en el sismo.

El otro fue para el Dr. Justino Barenque Silva, médico destacado por su trayectoria de 53 años en beneficio de la salud de los morelenses, quien en su discurso convocó a sus compañeros a continuar ofreciendo lo mejor del servicio a favor de los morelenses.

En tanto que la secretaria de Salud, Patricia Mora, destacó la entrega y profesionalismo del personal de salud, sobre todo de los médicos que se encontraban en cirugía el día del sismo y que no abandonaron a sus pacientes.

“Sé que son todos héroes y heroínas con batas que no dudaron, a pesar de todo, en proteger a sus pacientes antes que a nada como la doctora Laura Inés García de la Rosa”, finalizó.