2017-10-26

Cuautla, Mor.- Un Atlas de Riesgo para prevenir que los comerciantes de las Centrales de Abasto del país y de este municipio sean objeto de intimidaciones, extorsiones y amenazas de secuestro se realiza con el apoyo de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), señaló Víctor Samuel Márquez Vázquez, comisionado de Seguridad de la Confederación Nacional de Comerciantes de las Centrales de Abasto (CONACCA).





Explicó que se trata de buscar alternativas de seguridad ante los riesgos que representa la delincuencia organizada “en estos momentos estamos haciendo un diplomado sobre seguridad por invitación del comisionado de Seguridad Nacional, Renato Sales Heredia”. Indicó que al construir un “Atlas de Riesgo” se contempla cuáles son las acciones a seguir en caso de amenazas de extorsión, secuestro e intimidación.

Dijo que los comerciantes de las Centrales de Abasto no están exentos de ser amenazados o extorsionados por la delincuencia organizada, por lo que se determinó junto con el Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia de hacer un Atlas de Riesgo, donde también se prevea algún siniestro natural o provocado.

“No podemos nada más hablar de hechos delictivos, tenemos que ver que hay siniestros naturales, un sismo que pueda afectar estructuras y poner en riesgo la vida de los trabajadores y de los compradores, o igual un fuego que puede ser provocado o por accidente”, mencionó. Ante situaciones de riesgo de esa índole “tenemos que estar preparados para saber cómo podemos actuar, qué hacer y cómo desalojar a trabajadores y compradores”, insistió Víctor Samuel Márquez Vázquez.

Observó que la Central de Abasto de Cuautla ya ha sido objeto de amenazas de parte de la delincuencia organizada, “ha habido llamadas de extorsión, amenazas de secuestro en contra de los comerciantes, y por eso tenemos que estar atentos, ver lo que se puede hacer para prevenir esos casos”.

Señaló que la inseguridad es un problema que está afectando a varios puntos de la república y al estado por igual, y aunque dijo que los agremiados de la Central de Abasto de Cuautla han tratado de contrarrestar este problema, no le han podido ganar la batalla sin el apoyo de las autoridades locales.

Apunto que desgraciadamente “la Central de Abasto no es la excepción para la delincuencia, esto ha afectado a todos por igual, uno quisiera que a los agremiados no les pasara nada, pero desafortunadamente está sucediendo y hasta el momento no hemos podido contrarrestar esta preocupante situación”.