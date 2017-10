Observador político - Frente Amplio por Morelos: fracturado

Opinión

Gerardo Suarez |

2017-10-26

Graco Ramírez se ha cansado de hablarles por teléfono a los presidentes nacionales tanto del PAN, PRD y PMC, Ricardo Anaya, Alejandra Barrales y Dante Delgado, respectivamente, sin tener respuesta favorable. Hoy, ya ninguno de los tres le toma la llamada. Ello no le importa al tabasqueño en su afán por de que su familia se apodere de la elección del 2018. Su obsesión es tal por dejar un sucesor de la familia real para blindarse y evitar lo inminente: ser un prófugo de la justicia, una vez que termine su administración. Por esa razón, ha forzado encuentros que resultaron fallidos con el dirigente de Acción Nacional, Juan Carlos Martínez Terrazas y parte de su comité estatal. Le han cerrado la puerta al diálogo convenenciero.

EN EL PRECIPICIO, LA ALIANZA: PAN, PRD Y PMC.- Tanto el gobernador de origen tabasqueño que en mal momento llegó, para desgracia de los morelenses a la tierra de Emiliano Zapata a mal gobernar, así como su hijo, están intentando por todos los frentes amarrar esa alianza que cada día que pasa se convierte en algo inalcanzable, por más maletas de dinero que pongan en la mesa para ir en un frente que les garantice impunidad ante los señalamientos de corrupción y saqueo, delitos que hoy tiene sumergido a Morelos en una severa crisis financiera que se trasladó a varias dependencias como la UAEM, el IMPEPAC, Tribunal Estatal Electoral, Congreso, Ayuntamientos y un sinfín de instituciones más a las que les niegan los recursos el Ejecutivo.

La obsesión que raya en la locura de los líderes perredistas quiénes intentan a como dé lugar, anteponiendo los intereses personales a los del estado, ir en una alianza que no sería de tres sino de cuatro porque además de los azules, amarillos y azules se intentará integrar al Socialdemócrata, partido que llevó a la alcaldía al archienemigo del PRD: Cuauhtémoc Blanco Bravo, luego de que el sol azteca tiene a un empleado más en la bolsa como es el caso de Julio Yáñez, otro alfil quien por cierto, recientemente se convirtió en el flamante presidente del PSD.

Y es que mientras la militancia del PRD y PAN rechazan contundentemente ese acuerdo cupular, la dirigencia perredista, conociendo su triste realidad por el rechazo social contra el ser más odiado de Morelos como es el gobernador Graco Ramírez, deambula en el precipicio tratando ir en alianza la cual con cada día se va alejando más y más de alguna posibilidad. A los perredistas se les hizo bolas el engrudo y escupieron al cielo, su único poder es el dinero y piensan que con varias maletas de dinero, hay quien asegura que traen algo así como mil millones de pesos para salir a campaña a comprar “almas y conciencias” de los morelenses con un único objetivo: ganar la elección del 2018.

PAN, FIRME: NO VA CON EL PRD.- La única apuesta para el 2018 que tiene el dirigente de Acción Nacional en Morelos, Juan Carlos Martínez Terrazas, es el seguirle cerrando la puerta a esta perversa alianza. Y no se trata de no ir con el de la Revolución Democrática sino porque en el camino se encuentra un personaje perverso, de negros antecedentes, que ha causado mucho daño a la sociedad de Morelos y con quien se ha enfrentado en los últimos cinco años: Graco Ramírez.

Por ello, muchos saben que el aún gobernador Graco Ramírez será quien coloque la loza y la cruz al Partido de la Revolución Democrática, la noche del primero de julio del 2018. La muerte política-electoral del partido cuyo lema es: Democracia ya, patria para todos… está echada.

MOVIMIENTO CIUDADANO VS ALIANZA.- Los ideólogos de las reformas que lograron reducir de 18 a 12 distritos locales de mayoría están no sólo dándose de topes al percatarse que fue una idiotez cuando sabían ya de la posible alianza. Supongamos que el PRD quiere ir en alianza y le ofrece 3 distritos a Movimiento Ciudadano, la misma cantidad para el PAN, PRD y PSD de aceptar, los pondría en un predicamento porque tanto el naranja como el socialdemócrata corren el riesgo de perder el registro de no lograr el 3 por ciento de la votación en los 12 distritos locales. Por esa razón, como un argumento válido y sustentado la dirigencia del PCM que preside Jessica Ortega de la Cruz, tendría que decir que no por lealtad y convicción a su partido. Nadie en sus cinco sentidos permitiría una acción de este tipo, al poner en riesgo su permanencia y su registro por ello, este instituto político ha reiterado de manera constante y permanente que irán solos con candidatos de la sociedad civil de peso real y efectivo, dispuesto a dar la batalla en la próxima elección.

MARICELA VELÁZQUEZ, LA MEJOR POSICIONADA ENTRE ASPIRANTES A GOBERNADOR.- Hasta el momento hay siete aspirantes que levantaron la mano para competir por la candidatura a la gubernatura por el PRI, aunque serán ocho y quizás más. Sin embargo, todos saben que Amado Orihuela Trejo, Jorge Meade Ocaranza y Francisco Moreno Merino, son los candidatos de Graco y del PRD para desde el PRI, hacer el trabajo sucio como ya sucedió en el 2012. Lo sorprendente,es que Maricela Velázquez Sánchez, la actual secretaria general del CDE del tricolor, es quien mejor posicionada está de cara al proceso electoral, y está mucho pero muy delante de estos tres y de la mayoría los demás aspirantes.

Esto es lo que indican todas las encuestas habidas y por haber, aquellas que si son serias, incluidas las que mandó hacer el gobierno federal y el mismo PRI, las cuáles la colocan muy por encima de todos los aspirantes y suspirantes –la mayoría busca el senado- quiénes han levantado la mano para competir por la gubernatura de Morelos. En la encuesta que mandará hacer el PRI en diciembre, si encuestan a Maricela Velázquez, sin sorpresa, obtendría importantes resultados de entre la mayoría de quienes hoy están formados en la lista tricolor.

