Opinión - El PRI, ante la sombra de su debacle electoral

Opinión

Isaías Cano Morales |

2017-10-26

“El Partido Revolucionario Institucional (PRI) compendio histórico de las peores formas de corrupción desde el poder público, ha anunciado desde la Cámara de Diputados su disposición de crear una comisión especial que investigue las acusaciones “ciudadanas” de enriquecimiento inexplicable, y otras pillerías presuntamente cometidas por el presidente de uno de los principales partidos políticos, el de Acción Nacional.

En lo que va de este sexenio, el priísmo gobernante ha batido marcas en cuanto a acusaciones de corrupción al más alto nivel, con las secretarías de Comunicaciones y Transportes, de Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, así como Petróleos Mexicanos y la Procuraduría General de la República, entre las dependencias más involucradas en escándalos. Además el priísmo tiene una alta cantidad de ex gobernadores en la cárcel o sujetos a procesos penales y aún así se permite la trágica broma de proponer indagaciones respecto de un adversario político ciertamente impugnable, Ricardo Anaya, con el explícito ánimo faccioso de beneficiar a su carta divisoria del voto opositor en 2018, la “independiente” Margarita Zavala y su gerente de campaña Felipe Calderón Hinojosa”. (Parte del texto de la columna de Julio Hernández López La Jornada 13 de octubre).

El texto nos sugiere emitir las siguientes reflexiones. Todos los partidos políticos con el devenir de su vida como organismos públicos sufren desgaste, no obstante este desgaste no solo se genera en función del tiempo de su existencia, sino de la forma en que han ejercido el poder, y en este panorama el PRI no tiene competidor en términos de haber hecho lo suficiente, sobre todo en las últimas décadas, para llevar al país al estado de lamentable desastre en que se encuentra en materias política, social y económica, lo que ha redundado en que hoy se haga referencia acerca de México en el extranjero como un país, aparte de sumido en la pobreza y desigualdad, envuelto en la violencia, la corrupción, la injusticia, el descrédito de sus gobiernos ligados a las mafias del crimen, causa de la devastación social que representan - los asesinatos colectivos, tanto por parte del Estado como de las bandas narcotráfico; el no respeto y transgresión cotidiana a los derechos humanos, la represión y la inseguridad-. Toda esa carga ignominiosa lleva sobre sus espaldas el PRI, sin que el PAN con dos mandatos en su haber, se le exima de esta obra devastadora que casi llega a la barbarie si se considera la violencia y el baño de sangre que sufre el país.

La corrupción es el signo del priísmo, desde los más altos niveles hasta los más bajos; los abusos del poder no tienen parangón; la acumulación de la riqueza al amparo del poder rebasa límites inimaginables; el violentar la norma constitucional y códigos derivados de ésta, a fuerza de ser constante, se dan como sucesos normales; se ha visto que desde lo más alto del poder que ha ejercido el priísmo se han pisoteado y se pisotean garantías y derechos fundamentales de los gobernados; se ha visto con reiteración, que el PRI ha gobernado para la clase pudiente, de ahí la concentración de la riqueza en unos cuantos y la pobreza sufriéndola millones.

El priísmo es sinónimo de fraude, de robo, de engaño, de simulación, de autoridades ilegítimas, de represión, de crímenes de estado, de imposición, de torcimiento de la ley, de concentración del poder, del dominio y control de instituciones como son las del IFE hoy INE, TEPJF, SCJN ejes fundamentales para su permanencia en el poder, junto a otras como es la PGR; así mismo es sinónimo de control de mayorías en la Cámara de Diputados y Senadores.

Hoy día el PRI se halla inmerso en la corrupción aparejada a la impunidad como nunca, el mismo presidente del país ha sido cuestionado, y en otro apartado, buen número de gobernadores han sido pillados en operaciones de corrupción y ligas con el narcotráfico hallándose en la cárcel y por supuesto sujetos al severo juicio popular, y con esas cínicas, fraudulentas e ilegales formas de ejercicio del poder en los estados, se liga al priísmo que no escapa a la complicidad con quienes han violentado el sobado estado de derecho cuyo paso se da por el “arco del triunfo”. De ahí que el PRI al intentar investigar y quizá enjuiciar a un dirigente, coyunturalmente opositor, lo cual se advierte, igual que el columnista, lleva intención hacer atractivo el atuendo político de la “independiente” Margarita, solo hace traer a la memoria de miles de mexicanos las mayores acciones de pillería a cargo de gobiernos priístas en términos de corrupción y abusos, acompañadas de condenables episodios históricos de represión e injusticias que a lo largo de sexenios ha dejado como huella perenne el priísmo a lo largo y ancho de este país. Es justo decir que en las filas del priísmo, en cuadro medios y bases, militan priístas honestos y de buena fe. Lástima que las mafias de las cúpulas dirigentes, los utilicen y también los engañen.

Chay_cano@hotmail.com