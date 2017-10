Deportes

| Ignacio Cortés Morales

2017-10-26

1.- Que vienen cambios en el arbitraje

2.- EF

3.- UAEM

4.- Selva

1.- Que vienen cambios en el arbitraje, el que comanda Arturo Brizo Cárter; la verdad es que lo dudo; quizá no lo veo factible, menos como una empresa sencilla, dado que son muchos los intereses creados, y lo mandaron a contener cualquier situación que genere el levantamiento de los nazarenos, como sucedió en el pasado reciente, cuando protestaron los silbantes por los castigos light que dieron a jugadores que agredieron a unos soplapitos y que generó suspensión de algunos partidos, lo que prendió los focos rojos de los dueños de los equipos, y por eso fueron por el que tenía un mejor prestigio, y, hasta ahora no hay nada en el sentido de que se pueda volver a pensar en un levantamiento de los hombres de negro, pero no se ha visto mejoría, sigue la irregularidad, y hasta pareciera que algunos colores les siguen pesando a estos hombres que deberían ser daltónicos y pitar de acuerdo a las reglas y no a quien tienen enfrente, y es fácil, es cuestión de ver los números y se verá a equipos a los que no se les molesta ni con el pétalo de la insinuación, y a los rivales, tiro por viaje, les expulsan elementos, lo que ya debió llamar la atención de Brizio Cárter, si estuviera listo a lo que sucede a su alrededor, pero, en ocasiones, da el mensaje de que anda en todo, menos en misa y que atiende el changarro sólo con el capote y la muleta para no entrar en detalles.

a.- Que vendrán cambios en el arbitraje, por lo menos en el estatal; debería ser nacional.

b.- Arturo Pablo Brizio Cárter no es ni será precisamente un innovador; lo he dicho antes.

c.- Si Arturo Brizio quiere trascender en el arbitraje nacional, debe hacer cambios serios.

d.- Es cierto que la mira de los que controlan la FMF es que Brizio vaya a la FIFA.

e.- Siempre es importante tener amigos encumbrados y si son de los siempre leales, ideal.

f.- Arturo no fallará a quiénes lo pusieron en el cargo; deseo que tampoco falle al arbitraje.

g.- No es que se sea necio, pero aquí en Morelos hay personas capaces para hacer el cambio

h.- Lo que no sé es si Arturo tenga permiso para hacer cambios para mejorar en esencia esto

i.- Ahora bien, ¿él querrá hacerlo?, ¿podrá?, ¿cuál es su idea?, ¿para qué aceptó el cargo?

j.- Generó gran expectación su llegada; no vaya a terminar mirándose en un tabasqueño…

2.- Otra vez protestas de padres de familia, por el retardo de soluciones, pero lo más grave es que es por falta de atención. ¿Dónde están el supervisor, el jefe de sector y el director de primarias?. Le dieron su maltratadita a Fernando Pacheco y los que directamente deben atender, como si nada y, lo peor, el titular del IEBEM sólo le faltó felicitar a los culpables.

3.- En la Universidad siguen entrando en ritmo las actividades, entre ellas las deportivas, y es que ya viene el certamen estatal, en enero, para dar paso al regional y de ahí al nacional, en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Sinaloa, en Culiacán.

4.- Selva Cañera dio la primer alerta el sábado con el empate a uno y derrota en penales con el Chilpancingo, cuando que debió ganar porque el rival es correlón, pero no es mejor que los verdes, y se estaba en casa, lo que tiene que ser analizado porque no hay mucho margen de error, y el equipo tiene limitaciones que debe corregir… si quiere ser grande.