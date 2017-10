Local

Podrían pobladores movilizarse si no crean municipios nativos

| Jorge Robles Salazar

2017-10-25

-Habitantes de Tetelcingo presionan a los legisladores para que aprueben su creación





Cuautla, Mor.- Habitantes de la comunidad indígena de Tetelcingo están preparados para movilizarse este jueves a fin de presionar a los diputados Congreso del Estado para que se apruebe la creación de nuevos municipios nativos, que de acuerdo a las promesas que les han hecho, deberán ser cuatro: Coatetelco, Xoxocotla, Hueyapan y Tetelcingo, señaló Ramón Xopo Cera, presidente del Comité Pro Municipio de Tetelcingo.

Dijo que este día movilizarán a alrededor de mil 500 personas al centro de convenciones de Xochitepec, o en Casa Cataluña, y otros grupos se colocarán a lo largo de varias carreteras federales, a fin de entorpecer las actividades de la población en general, bloqueando las vías de comunicación en protesta, en caso de que no cumplan su palabra los legisladores.

Incluso, harán responsables a los diputados del estallido de un conflicto social y de la violencia que se pudiera generar, pues dijeron desconfiar de su palabra, luego de que el diputado Javier Montes Rosales, se deslindara del asunto al decirles que tenían que hacer presión.

“El diputado nos dijo ‘ustedes como vean, yo por mi parte estamos dentro y de que lo vamos a hacer lo vamos a hacer’, es lo que manifestó él, a no ser que después no, porque divagó pero no creo, vamos los cuatro. Ese día que tuvimos la reunión en (Casa) Cataluña, donde se nos informó que vamos los cuatro y los cuatro a hacer presión; él mismo nos dijo ‘hagan presión porque yo ya cumplí, ahora lo que hace falta que ustedes cumplan’”, indicó.

Recordó que el tema de la creación de cuatro municipios indígenas ya había sido abandonado por el legislador y fue hasta que volvieron a manifestarse que se revivió el tema.

“Aproximadamente en el mes de junio, donde nosotros sin decirle a Javier Montes, que vamos a hacer una rueda de prensa llegaron los de Cuernavaca e invitamos a los diputados del llamado “G10”, quienes dijeron que por ellos no iba a quedar, que ellos van a apoyar a los cuatro. Antes habían dicho que nada más iban a ser dos, Hueyapan y Coatetelco, porque Hueyapan, porque ahí esta Javier Montes, y por Coatetelco está Huberto Leónides, que es el secretario técnico de Javier Montes y por nosotros nadie abogaba”, precisó.

Asegura que han cumplido con toda la documentación que se les solicitó para poder convertirse en municipio indígena, pero en caso de no ser aprobada la iniciativa, habrá movilizaciones.

“Estamos preparando a la gente. Si los diputados no acuerdan nosotros tenemos que ver la manera de cómo hacerle. En este caso estamos preparados con las planillas. El mismo delegado, el comisariado ejidal, estamos viendo la manera de reunir a la gente en diversas partes de la carretera federal y cerrar las carreteras, al igual donde vamos a estar en Xochitepec que será la sede donde estarán los diputados para poder dictaminar”, aseveró.