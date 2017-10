Local

Yesenia Daniel |

2017-10-25

-Fenómenos desconocidos para la población no deben tomarse a la ligera: especialista

Zona sur, Mor.- El sismo del 19 de septiembre ha generado una serie de fenómenos desconocidos para la población, como la aparición de grietas en la tierra y eventos sísmicos cuyos epicentros se han registrado en varios municipios de la zona sur como Jojutla, Zacatepec y Tlaquiltenango, así como el registro de movimientos y ruidos en el cerro de la comunidad de Las Carpas en el municipio de Tlaquiltenango.

Todos estos fenómenos, hasta hace más de un mes desconocidos para la población de la zona sur, no deben tomarse ni a la ligera ni descartarlos bajo el argumento de una psicosis colectiva por el evento trágico del 19 de septiembre, sino que tienen que ser considerados y estudiados por autoridades y especialistas para descartar riesgos, prevenir y no lamentar más adelante, consideró el especialista en Protección Civil, Carlos Ríos Figueroa.

El pasado viernes 20 de octubre el Servicio Meteorológico Nacional registró dos eventos sísmicos de baja intensidad (alrededor de 3.3 grados en escala de Richter), casi a las 14 horas; el primero en el municipio de Zacatepec y el segundo en el municipio de Tlaquiltenango, estos dos eventos no fueron réplicas del sismo del 19 de septiembre.

La población cercana al cerro del Higuerón en la colonia Pedro Amaro del municipio de Jojutla, declaró que estos movimientos se sintieron y escucharon de una manera estruendosa, de tal modo que tuvieron que salir corriendo de sus casas para ponerse a salvo, afortunadamente el este evento quedó en un susto y no hubo consecuencias que lamentar.

Mientras que hace dos días, habitantes de la comunidad de Las Carpas en el municipio de Tlaquiltenango, y cercanos al cerro del Higuerón, señalaron que derivado del sismo del 19 de septiembre han sentido “de dos a tres veces al día que la tierra tiembla”, además de estruendos de rocas que parecen que se desprenden y ruedan, esos movimientos que manifiestan sentir aseguran que han quebrado vidrios de ventanas, además han visto como insectos y arácnidos han salido en exceso de la tierra.

“La intensidad muchas veces va a depender de dónde estemos ubicados, si estamos en la zona rocosa, no se va a sentir tanto pero si estamos en un cerro donde existan una gran cantidad de cuevas, cavernas, de material calizo como el caso de los que se encuentran en los cerros, pues obviamente se va a sentir con mayor intensidad que fue lo que sucedió en el Higuerón y también lo que percibe la gente de Las Carpas en Tlaquiltenango, como están en una parte de cuevas no están totalmente compactadas, entonces el sismo ha provocado que algunos elementos colapsen y posterior al sismo ellos perciben movimientos de ese tipo es que hay elementos dentro del mismo cerro que siguen colapsando pero a profundidades demasiado hondas que de ninguna manera nos indican que el cerro vaya a colapsar, eso no quiere decir que las autoridades no tengan que tomar medidas, verificar la zona perimetral de la zona habitacional de Alta Vista e Higuerón para verificar que no existan ni rocas ni peñas que se hayan visto fracturadas y que en otro momento que exista un temblor pudieran colapsar y caer sobre las zonas urbanas”, explicó el especialista en PC.

Los eventos sísmicos no deben ser minimizados, tampoco las señales de alarma que la población ha manifestado, consideró Ríos Figueroa, porque finalmente son los habitantes son los que conviven con su entorno y conocen la geografía del lugar.

“El llamado a las autoridades, yo sé que en este momento está muy cargado el trabajo pero en este momento las autoridades de Protección Civil como del estado como de los municipios debemos estar muy atentos a lo que diga la gente, no lo debemos de tomar como que están alarmados o que es parte de una psicosis, se le debe de dar la seriedad debida porque el espacio que dejemos entre que sucede el evento y que intenta reaccionar la autoridad provoca una mayor afectación a la ciudadanía”.

La actividad sísmica no es ajena a Morelos, solo que no se le había puesto la atención necesaria. Morelos, especialmente la zona de Cuernavaca, estaba considerada de bajo riesgo y la zona sur de muy bajo riesgo, pero “la realidad y la naturaleza nos ha ubicado en un contexto en donde se deben verificar los estudios pertinentes para tener una nueva visión en materia de construcción y uso de suelos, así como para tener una cultura de prevención ante estas situaciones”, apuntó Carlos Ríos.