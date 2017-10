Deportes

| Ignacio Cortés Morales

2017-10-25

1.- ¿Castigo a Jacqueline?

2.- Partidos

3.- Estadio

4.- Toño Peralta

1.- ¿Castigo a Jacqueline Guerra Olivares por el pobre papel que está haciendo dentro del Instituto del Deporte?, me parece benévolo, porque se debería sancionar a más del 90 por ciento de los funcionarios que se encuentran en la presente administración perredista, pero, vamos, como la misión es sólo ver lo del deporte, pues sí, debería ser sancionada porque no obstante ver que no tenía cualidades para el cargo, que el tiempo le ratificó lo que se supo casi desde el primer instante, continuó al frente de un puesto para el que no tenía alcances, y, lo peor, lejos de rodearse de eficientes, fue dando paso a la mediocridad, y para que no se dieran las críticas, a la inexistencia del resto de sus empleados para no hubiera críticas, y al exterior, para comunicar, se llevó a quien terminó siendo una decepción, igual que los que le permiten actuar en el ámbito de un becado, pero sin oficio ni beneficio, pero es cualquier cosa, porque existen problemas más graves en el accionar de los que se encuentran dentro de lo que debería ser el organismo rector del deporte, en donde sólo los que verdaderamente están capacitados deben pisar, pero se ha vuelto tan inoperante lo que ahí se hace, que pese a que no hay resultados positivos, nadie se mueve, todos siguen al frente; no les importa, y lo que no deben olvidar que mañana van a andar paseando por la calle como todos los que hoy ignoran, y nadie se va a compadecer por todo el daño que hicieron en el actual sexenio.

a.- Si cree Jacq que esta beca en la que ligó fracasos no dejará consecuencias, se equivoca.

b.- Es ya la peor directora del deporte que se ha padecido en la entidad y nadie se lo quitará.

c.- No dejará ningún recuerdo ni agradecimiento, pues ni siquiera cupo llevar el temporal.

d.- Ni siquiera se le puede considerar amable en el trato, esforzada por hacer bien las cosas.

e.- Recuerdo a Pablo Rubén Villalobos; Lauro Ortega le mintió y no le dio el apoyo que prometió, pero él nunca dejó de recibir a nadie, ni se portó soberbio, ni ante las críticas.

f.- Don Joaquín Urrea, cuando injustamente salió de la Dirección del Deporte, muchísimos lo lamentamos; y dejó amigo, los que todavía le vemos con afecto por su persona y su labor

g.- Arturo Becerril, a quien le vimos poner dinero de su bolsa para salvar compromisos, sigue siendo un hombre de trabajo y que sembró para el futuro, y siempre listo para trabajar

h.- Joaquín Sánchez, ni en los peores momentos dejó de escuchar las voces amigas y él apoyó en la medida de sus posibilidades y defendió los espacios deportivos; era amigo de Sergio Estrada y de Marco Adame, pero nunca su sirviente; se portó a la altura siempre.

i.- José Guillermo Acevedo, no se le puede cuestionar su apertura y sus resultados; el récord de medallas en la Olimpiada es de él, con más de 70; Jacq, en 2016, 13 y 2017, 23.

j.- En cambio Jacq, los resultados saltan a la vista y, para colmo, siguió al pie de la letra los consejos de su patrón, “no les hagas caso, dificúltales el acceso”, pero se olvida de una cosa, Graco se va a ir y ella se quedará, aunque si se va, nadie la va a extrañar; si se queda, nadie la va a buscar.

2.- Sólo una petición a los responsables de los partidos, no se olviden del deporte, aunque creo que estoy pidiendo peras al olmo.

3.- No se ha presentado el dictamen sobre el estadio de Zacatepec; supongo que está bien (¿?)

4.- Toño Peralta debió estar en las finales del torneo de voleibol de las Torres, en Civac. Son tan pocos los espacios para el voleibol, que el sempiterno presidente de la asociación estatal de la disciplina, no debe faltar