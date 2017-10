Local

2017-10-24

-Ayer por la mañana exigieron la reubicación para que los estudiantes puedan regresar a clases

Los padres de familia y alumnos de la primaria “Julio Rodas”, de la Unidad Habitacional “El Pochotal”, del municipio de Jiutepec protestaron para exigir la reubicación de los afectados por el sismo, debido a que a un mes de la tragedia el plantel sigue operando como albergue, pero piden reactivar las clases.

El plantel educativo fue habilitado como albergue temporal, sin embargo, los padres de familia, piden la liberación del plantel para que sus hijos puedan reanudar clases, además manifestaron que no pueden trasladar las aulas una sede alterna porque es más riesgo para sus hijos.

“Queremos que nuestros hijos ya vengan a la escuela, porque ya pasó un tiempo suficiente y los niños están perdiendo muchas clases. Tienen una hora de clase y no es justo que tengan una hora de clase pudiendo ya venir a sus clases normales”, dijo Paola Galicia, madre de familia.

En tanto, los damnificados se niegan a salir del alberge “porque en caso de hacerlo es probable que no nos apoyen en la reconstrucción de nuestras casas; no queremos interrumpir la clases pero no tenemos a donde ir”.

En tanto, el secretario de Gobierno, Matías Quiroz Medina, reconoció que existen conflictos sociales por los refugios que están habilitados en las escuelas, pero, aclaró que el proceso para desactivar los albergues temporales ubicados en planteles escolares tardará una mes más, debido a que se busca un espacio para reubicar a los afectados.