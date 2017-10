Local

Erick A. Juarez |

2017-10-24

-Sus familiares sostienen que durante el juicio oral no se presentaron las suficientes pruebas que lo incriminen

Familiares de un docente sentenciado a 38 años de prisión acusado por el delito de abuso sexual y violación en agravio de sus dos hijos menores de edad, se manifestaron en las instalaciones del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), quienes exigieron su libertad ante la falta de pruebas.

Fue durante la mañana de este lunes, cuando un grupo minoritario de cinco personas se manifestaron en las instalaciones del Poder Judicial, para exigirle a las autoridades judiciales justicia a favor de Héctor "N", quiénes señalaron que durante el juicio oral no se presentaron las suficientes pruebas que incriminen a su familiar.

De acuerdo con Silvina Muzzio de origen Argentino, aseguró que derivado al tráfico de influencias de la ex cónyuge del ex docente de la UAEM, debido a que cuenta con apellidos Rivapalacio ha movido influencias para que sea sentenciado por el delito de abuso sexual y violación agravada en agravio de sus dos progenitores.

"Mi hermano fue sentenciado a 38 años de prisión injustificadamente y lo acusaron falsamente con abuso de sus hijos, al momento de armar una historía falsa y nosotros venimos con mi padre desde hace tres meses, nosotros confiamos en las instituciones (...) Ellos cuando se divorcian acordaron permitir a los niños ver a su mamá y a su papá, cuándo mi hermano se junta con otra persona y tiene un hijo, cuándo salió el divorcio, la madre de los pequeños se los quería llevar al extranjero y cómo no lo permitió mi hermano, la ex esposa que su familia es de un ex gobernador, Antonio Rivapalacio ha utilizado sus infliencias".

Silvina Muzzio aseveró que hasta el momento no han tenido ningún apoyo por parte de la Embajada de Argentina con México, por lo que estarán en espera de que el defensor particular promueva los recursos de apelación de la sentencia.

Cabe destacar que uno de las probabilidades del supuesto tráfico de influencias para sentenciar a 38 años de prisión en contra de Héctor "N", fue porque uno de los jueces de control de nombre Ramón Villanueva cuenta con aspiraciones a la magistratura supernumeraria del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), luego de que en días pasados se reuniera con el consejero de la Judicatura local, Rubén Jasso Díaz, quién supuestamente se ha encargado de orquestar la denuncia penal en contra del magistrado supernumerario, Norberto Calderón Ocampo.