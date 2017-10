Local

Yesenia Daniel

2017-10-24

Entre los municipios de Jojutla y Tlaquiltenango, cerca de la zona cero por el sismo del 19 de septiembre, el campo también se vio afectado, alrededor de 150 productores de El Baudil, El Chilar y otros, están en riesgo de perder su siembra de caña de azúcar por la ruptura del canal de riego del río Yautepec.

Baltazar Espín Peralta, productor cañero, además de perder su casa en el sismo, se muestra preocupado porque su caña no ha sido regada desde hace casi dos meses.

La semana pasada fue a su parcela y vio que la vara dulce luce amarillenta y con las hojas decaídas, señal de que la planta necesita agua, las escasas lluvias que han caído en dos o tres ocasiones en la región, no fueron suficientes para regarla, apenas la tierra se humedeció.

Al hacer el recorrido por el lugar, el productor, vio que el canal que conocen como “el del río Yautepec”, colapsó por el sismo del pasado 19 de septiembre. La descripción del productor sobre el estado del canal es que “pareciera que la tierra lo hubiese empujado y por eso hoy luce estrecho en unas partes y obstruido en otras partes”, el agua está estancada y es imposible llevarla hasta los campos de cultivo.

La producción de caña de azúcar ni siquiera se salvaría si es que en este momento arreglaran el canal porque la siembra ya lleva casi dos meses sin agua al darse la indicación de que a partir del 25 de octubre la vara dulce ya no se puede regar, en algo que se conoce como “tumba de agua”.

“El dejar de regar la caña, eleva la sacarosa, a nosotros nos mandan a hacer tumba de agua, esto es que ya no tenemos que regar un mínimo de un mes o mes y medio, ya nos avisaron desde el 25 de octubre, esa orden la da el inspector de campo para saber los grados Brix que tiene la vara dulce; nosotros desde el día del terremoto no hemos regado, ha habido lloviznas leves que no llegan a la raíz, no alcanza a humedecer bien, de ese mes para acá ya no se pudo regar y tres semanas antes del terremoto no pudimos regar. Estamos preocupados porque va a haber pérdidas”, explicó Baltazar Espín.

Por ello hizo un llamado a los presidentes de los comisariados ejidales de los municipios de Tlaquiltenango y Jojutla para planear qué hacer por los cañeros y su producción, que vale referir es la principal en Morelos y siempre se ha colocado en los primeros lugares de rendimiento y calidad tanto en campo como en fábrica a nivel nacional.

Los campesinos urgen la intervención de las autoridades del campo así como de la Comisión Estatal y Nacional del Agua.