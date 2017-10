Opinión - Acerca del “frente ciudadano por México”

Opinión

Isaías Cano Morales |

2017-10-24

La Alianza político electoral que han convenido las cúpulas dirigentes nacionales del PAN, PRD y MC denominada Frente Ciudadano por México con miras a competir como un frente en las elecciones de julio del 2018; este amasijo político que desde sus dolores de parto que le permitió ver la luz lo envuelven más sombras que luces, tomando en cuenta renuncias y opiniones discordantes de mismos actores aliancistas, visto esto, y trasladando dicho pacto a Morelos, contrario a lo que la lógica diría, en cuanto se repetiría tal cual se ha firmado en el centro del país por dirigencias nacionales, con obligación de ser acatados acuerdos y lineamientos por directivas estatales, --esto, sin ser definido-- no parece caminar en ese sentido. Al respecto, en corrillos políticos, en medios de comunicación y entre simples ciudadanos que gustan discernir sobre estos asuntos se dejan escuchar, o se leen opiniones, que dan a entender que en Morelos no hay condiciones para que-- la que se califica como aberrante y dislocada alianza partidista-- se genere. Y bueno, quienes así opinan, les basta echar un ojo a las panorámicas de los partidos PAN PRD y MC cuyos dirigentes no muestran ánimo ni disposición para uncir sus siglas y caminar juntos a la lucha por el voto ciudadano en julio del próximo año.

El dirigente del PAN, Juan Carlos Martínez Terrazas, más de una vez ha declarado a medios, que su partido en Morelos no irá con el PRD en una alianza o frente aduciendo no aprobar ni estar de acuerdo con las formas, métodos y políticas que han caracterizado al gobierno que encabeza Graco Ramírez. Más no solo es el líder panista es el que marca su distancia con Graco y su partido; tales discrepancias y rechazos las sienten y expresan tanto dirigentes, cuadros medios y militantes del blanquiazul morelense, teniendo claridad, que en el momento en que las banderas azules y amarillos se unieran electoralmente, ello será la tumba político-electoral del panismo en Morelos, perdiendo un capital político que mantienen con su estructura y contando con los bastiones de militantes en el estado que le son fieles. La alianza o frente PAN PRD se ve en chino en Morelos.

Aún más, cuando se dice que, en base a acuerdos de cúpulas PAN-PRD que el candidato a gobernador le correspondería al partido de Graco. Imagínese, me decían panistas conocidos “cómo nos veríamos haciendo campaña en apoyo a Rodrigo Gayosso”, un personaje de por si políticamente detestable y con la imagen de su padre encima, sería el acabose para el panismo en Morelos argumentaban con diáfano repudio a la simple idea--. No les falta razón a los panistas, pues en caso de un Frente electoral del PAN con el PRD, el primero-- sin remedio se contaminaría del desprestigio, de la mala fama y del rechazo que enfrenta el sol azteca ante sectores de la población morelense. Del MC, partido integrante del Frente Ciudadano, ni para referirse, es un pegote en busca de no desaparecer.

El panista que más destaca hallándose presente en la opinión pública y haciendo labor proselitista es el diputado Javier Bolaños, quien sería el primero en no aceptar una alianza con el PRD en el que él fuera desplazado en el camino hacia la gubernatura cediéndole el lugar al hijastro de Graco. Corren rumores en ese sentido, y de ahí ha tomado fuerza uno, que a no pocos ha tomado por sorpresa, surgido a partir de un encuentro entre el legislador panista Javier Bolaños y el senador de Morena Rabindranath Salazar quienes, semanas atrás compartieron el pan y la sal en un desayuno en conocido restaurante de Cuernavaca; ¿de qué hablarían los dos políticos, uno de derecha y el otro de izquierda? ¿de ofrecer candidatura al panista Bolaños en Morena?, Otros comentarios que se escuchan son en el sentido de que la diputada perredista Lucía Meza, quien también anda en plena campaña, obviamente mirando hacia el 2018, la rumorología la coloca como probable candidata a la senaduría con las siglas de Morena, no obstante, sus declaraciones recientes en la Cámara de Diputados, en torno al presupuesto, las ha hecho Meza a nombre del PRD, asumiéndose con orgullo de parte de la bancada de este partido, no dejando, por otro lado, de ser notorio su divorcio político con Graco Ramírez, incluso, ha trascendido, que se han dado fuertes encontronazos entre la diputada Meza y Rodrigo Gayosso. Como refugio, en caso de que Lucía abandone su matriz partidista, quizá contemple como su trampolín a Morena, partido que como se sabe recibe cascajo político oportunista y hasta hace candidatos a quien toca la puerta, sin mucho escudriñar trayectorias. Esto hoy es parte del panorama que se observa y del que buena parte de la opinión pública se ocupa con desaliento y ponzoñosa crítica.

Chay_cano@hotmail.com