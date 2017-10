Opinión - El pueblo sobrevive los candidatos perviven…

Opinión

Hugo Carbajal Aguilar

2017-10-24

Inician las clases en distintas escuelas, al menos en aquellas que no resultaron del todo dañadas. El Tecnológico de Zacatepec reinicia este lunes 23 con aulas instaladas en el estacionamiento. El problema es que la base trabajadora sólo estuvo a la espera de que le indicaran lo que tenía qué hacer. Hay ya una conducta de absoluta dependencia de la autoridad, no aparece ninguna iniciativa de la base, si alguien se atreve queda señalado como non grato al ambiente laboral que se padece. No hubo información a los trabajadores acerca de qué se hacía, quiénes lo hacían, qué se podía esperar, qué se podía proponer, más o menos cuándo se podrían haber reiniciado las labores con relativa normalidad.

Nada.

Todos permanecimos en la inercia colectiva, en espera total. Al menos podría haberse dado una asamblea en la que se intercambiaran puntos de vista, una reunión propiciada por el sindicato, por la dirección, por los coordinadores en cada una de sus áreas, por algún despistado… pero no. Muchos maestros y maestras ocuparon su tiempo en coordinar ayudas a distintas colonias de damnificados. En el caso nuestro les platico que recibimos 2 trailers de León, Gto. La primera vez fuimos a recibirlo a Cuernavaca y lo condujimos a Tepetzingo donde se descargó más de tonelada y media de ropa y diversos enseres. Después lo llevamos a Jojutla para –con la ayuda de chavos jóvenes y fuertes- descargar fácilmente 3 toneladas más para finalizar en Jiutepec y Cuautla.

La segunda ocasión llegó directamente a Zacatepec desde dónde se coordinó la distribución a otros lados: Los Hornos, Mpio. De Tlaquiltenango, Tetelpa de Zacatepec y hasta Tlayacapan donde llegó una parte de esta generosa ayuda de nuestros amigos guanajuatenses a quienes agradecemos su solidario empeño. Vinieron dos célebres mujercitas de la farándula y dieron muestras efectivas de solidaridad sin mayores aspavientos, con sencillez y naturalidad. Me refiero a Belinda y a Lorena Herrera que se comportaron con toda delicadeza exentas de cualquier presunción o vanidad personal. También debe quedar constancia de nuestro agradecimiento. Laura Zapata no vino pero sí hizo llegar su ayuda.

Tenemos que insistir que viene la parte más delicada, la reconstrucción. Debe exigirse que se apliquen en su totalidad las cooperaciones nacionales e internacionales así como el presupuesto del Fondo en caso de desastres. Tienen que convocarse equipos de trabajo integrados por Ingenieros civiles, urbanistas, arquitectos y ecologistas a fin de edificar las nuevas viviendas con planificación y prevención adelantándose a cualquier otra eventualidad. Reconstruyamos con apego a nuestras condiciones naturales y sociales, con ahorro de energía y agua, evitando generar desechos contaminantes. Se puede, claro que se puede.

Eso es tarea de gobierno. Los distinguidos funcionarios no puedencontinuar en el espasmo permanente. Tienen que hacer patente la llamada gobernanza, disponer la ayuda, utilizar todos sus recursos humanos, materiales y financieros. Que se note que hay dirección, temple y capacidad de decisión. Tendrán, asimismo, que vigilar el uso correcto de esos recursos. Basta de corrupción, basta de oportunismos mediáticos.

Lamentamos corroborar que ha habido abusos por parte de gente que no fue damnificada y que aprovechó la ocasión para hacerse de cosas, despensas, ropa, zapatos, polines, madera, láminas. Más de una fue vista en distintos centro de acopio o formada en las filas que se hacían a la llegada de un carro de carga prácticamente exigiendo la entrega de lo que se descargaba.

Esta ha sido la tónica cotidiana de este mes tan calamitoso. La problemática del pueblo se centra en su supervivencia. Súmenle a todo esto los niños sin escuela, las niñas que sólo voltean a ver a sus padres con ojitos de interrogación como preguntando cuándo volverán a sus casas o a sus escuelas. Una de ellas dijo que extrañaba mucho a sus compañeritas y que ya quería regresar.

Por eso resulta absolutamente ridículo el que los suspirantes a un puesto público insistan en su autopromoción y supongan que todo el pueblo debe estar pendiente de sus movimientos. Hay más de 40 candidatos “independientes” a la presidencia de la república que se han registrado. Independientes dicen, ciudadanos repiten, sin partido afirman como si eso fuera un sello distintivo que garantice imparcialidad, objetividad, nulidad de aviesas intenciones, nitidez de objetivos, claridad de metas, transparencia de fines, ausencia de perversos intereses.

¿Tengo que presumir de “independiente” para garantizar todo lo señalado anteriormente? ¿Dejo de ser ciudadano por proclamarme militante de un partido?¿La señora Zavala es independiente de su esquizoide pareja? Si así fuera, le haría mucho bien. ¿El Bronco es independiente de sus intereses y de su singular fatuidad? ¿Pedro Ferriz es independiente de su vanidosa verborrea?

Los dos conocidos oponentes Alvarez Icaza y Fernández Noroña han acreditado coherencia en su trayectoria política así como propuestas interesantes. La candidata vocera del Concejo Indígena acredita por su parte independencia real, autonomía de decisiones, desapego de intereses pedestres y compromiso con los más necesitados, con los marginados de este modelo económico impuesto por las transnacionales. No se están buscando candidaturas independientes, se está planteando independencia total de lo que aún todavía, aún todavía repito, se llama imperialismo yanqui.

El pueblo, éste que resiste, que sufre en su rutina diaria, que conserva su dignidad atropellada por los malandros y sicarios de la política, continúa luchando por su sobrevivencia independientemente de los “independientes” que husmean el hedor de los dineros para henchirse de riquezas.