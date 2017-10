Casos y Cosas de Morelos - Morelos y las Escuelas al 100

Opinión

| Sergio Dorado

2017-10-24

Hace relativamente poco tiempo que el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Educación pública, puso en marcha el programa “Escuelas al 100” cuyo objetivo es garantizar que los planteles educativos sean de la calidad que la niñez y la juventud merecen. En su tercer informe de gobierno, el presidente Enrique Peña Nieto, declaró que este programa sería el de mayor inversión en infraestructura educativa que se haya realizado en el país. Para ello, a lo largo de su gobierno, se invertirían 50 mil millones de pesos en Certificados de Infraestructura Educativa Nacional (CIEN). La primera emisión de estos certificados se lanzó el 4 de diciembre del 2015 por 8 mil 500 millones de pesos en la Bolsa Mexicana de Valores.

Se informó además que de los años 2015 al 2018 se apoyarían 33 mil planteles de 2 mil 11 municipios, lo que beneficiaría a 5.2 millones de estudiantes en el país. Hoy, en Morelos, debido a las graves consecuencias del sismo del 19 de septiembre pasado, cuyo epicentro se localizó en la cola sureste de nuestra entidad federativa, un buen sector de la sociedad local sigue en espera de que sus hijos regresen a clases con el mínimo de seguridad requerida. Algunos padres de familia incluso ya han encontrado otra opción en escuelas privadas donde el costo de la educación es costoso para la mayoría. Pero el resto de ellos, quienes apenas cuentan con el recurso para subsistir en un contexto económico cada vez más enrarecido, siguen en la incertidumbre.

La situación de desastre, sin embargo, no solamente atañe al estado de Morelos sino a otras entidades que sufrieron el impacto de los dos sismos pasados. Y ante un panorama así, en que la infraestructura educativa resultó dañada, el plan sobre educación del gobierno federal debiera dar un giro que demuestre solidaridad clara por los menesterosos de esta parte del país. Un giro que no únicamente quede en discursos aburridos y apuntados a la recolección de votos para las próximas elecciones del 2018, que sin duda es el motor principal de tales planes.

Ya antes en este espacio periodístico se había advertido que la reforma educativa, desde el punto de vista técnico, estuvo mal diseñada. La evaluación, que es el eje principal de SEP, debió haber empezado en las escuelas de formación docente y no directamente en los docentes cuya inmensa mayoría no fue formada con el enfoque de competencias. Debió haber empezado en las escuelas normales porque es de donde emana el insumo humano educativo. La lógica elemental ordena primero cerrar la llave que chorrea problemas antes de analizar los componentes del agua que de ahí provino. Y sobre todo estar consciente de que los docentes son los menos culpables de su desempeño, pues el gobierno federal fue quien los certificó para ejercer el papel de docente.

Por eso todo ese inmenso recurso invertido y por invertir en la reforma educativa debe cancelar su operación por el momento mientras se atiende lo más urgente, y que hoy no es otra cosa que garantizar que las escuelas no se derrenguen dentro de una zona sísmica peligrosa; lo que en Morelos acabamos de descubrir con espanto. Esto daría tiempo, por un lado, para ajustar el diseño de un plan que apunte a un más objetivo de calidad más cierto y de verdad nos aleje de los últimos lugares en eficacia del mundo. Pero ante todo, y en esto aseguro no habría un solo padre que difiriera, garantizar la seguridad de nuestros hijos bajo el desquebrajado techo educativo, pues como dijo una señora en redes sociales, “más vale tener un hijo burrito que uno muerto”.

Una acción que sin duda tendría un alto impacto social es la de asumir la responsabilidad institucional de garantizar la educación gratuita que la Constitución pregona. Recomendable sería por tanto que SEP, con recursos de nuestros impuestos, asumiera el costo de la educación privada de los damnificados escolares que no alcanzaran siquiera carpas improvisadas como aulas. Esto por un lado. Y por el otro, que al ahorrar recursos derrochados en planes de reformas que hoy son impertinentes, se ponga especial atención ennuestro estreno como zona sísmica del diablo.

Esto porque hoy sabemos que radicando en zona sísmica como la nuestra el desafío de la infraestructura es doble. El programa “Escuelas al 100” ya contemplaba dar una manita de gato a escuelas enclenques de manera larga y paulatina; hoy, no se debe esperar, urge no solamente edificar las que colapsaron sino verificar con mano experta incluso la solidez de las que se afirma no sufrieron daños. Ya no se puede medir con la misma vara un sismo en Morelos. En el pasado, cuando sufríamos un temblor, lo hacíamos con cierta entereza. En este momento, si sintiéramos el menor movimiento de la tierra, nos erizaría los vellos de la espina dorsal.