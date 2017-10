Deportes

| Ignacio Cortés Morales

2017-10-24

1.- Mientras, Jacq, duerme en sus laureles

2.- Estadio

3.- Cuevas

4.- Ramón

1.- Algunos estamos preocupados por el futuro que aguarda al deporte, sin embargo, los que deberían estar al alba, en la lucha por esta actividad, siguen en la negligencia, en su submundo en el que creen que van bien, aunque la realidad diga lo contrario, pese a los fracasos constantes o a los escasos triunfos, en los cuales poco o nada ha tenido que ver el estado, son esfuerzos personales, familiares y en los que no se tiene una estructura, y al final de los triunfadores, no hay otros para el reemplazo, y es que ¿dónde están todos los apoyos que merecen los entrenadores, los atletas?, y ahora que el gobernador, Graco Ramírez, dejó ver que habrá apoyo, se le debe tomar la palabra y presionar, pero no veo a la señorita titular del deporte con igual preocupación, y si la tiene, se la guarda en este Instituto inoperante y del que no se sabe nada más que los resultados terribles que tienen los atletas por la falta de respaldo de un organismo que ha visto pasar los días en los que se dictan por errores, y no se tiene respuesta; los funcionarios siguen en la inactividad y la incapacidad, y no se les ve por ningún lado, y es una pena porque se acerca la hora en la que viene el presupuesto y Jacqueline está silente y los que están a su alrededor están igual, en su castillo de cristal, resignadas a lo que quieran el gobernador y los diputados, sin hacer nada; no se han dado foros, no se conoce su punto de vista, están perdidos y es una tristeza; y si no lo quieren hacer por ellos, por el ahora, que lo hagan por los atletas y por el deporte del mañana, para que, al menos no dejen una huella tan desoladora.

a.- Sí existen los que están preocupados por el presente y el futuro del deporte tlahuica.

b.- Pero no son los funcionarios del Instituto, al menos no se les ve luchando por apoyo.

c.- Desde luego que lo que ocurre en el interior de ese organismo es siempre un secreto.

d.- No se sabe ni siquiera si existe, si los de que están dentro tienen conciencia social.

e.- No sé si entiendan que deben están trabajando ahora para que se tenga presupuesto superior al de los años anteriores, y si lo están haciendo, sólo ellos están enterados.

f.- Nadie comunica, y es que se sienten en los cielos, aunque afuera las críticas crecen.

g.- La verdad es que han dejado una imagen terrible todos los que están en el Instituto.

h.- Desde luego que parece que no les importa, después de pasar, hasta ahora, ya cinco años con beca, porque no se ha visto trabajo, y en lo que resta no habrá ningún milagro.

i.- Si las personas que hicieron mal las cosas siguen al frente del Instituto, no existe la menor posibilidad de que se sea distinto en el tiempo que resta; en este mes, el silencio.

j.- No se le pueden pedir peras al olmo, no habrá trabajo extra, no siente Jacqueline ni ninguno de sus empleados, la necesidad de que haya cosas distintas, porque les dicen a todos que se va bien, y no se asoman a la realidad para no despertar el cómodo sueño.

2.- Después del éxito que representó Brian González para TV Azteca, bien puede tener al joven como un prospecto a futuro, porque es un joven con talento y carisma, por lo que bien valdría tenerlo en sus filas para llevarlo hacia el estrellato; Vale la pena Brian.

3.- Jorge Juárez Cuevas, el titular del deporte en la Universidad morelense, estuvo de manteles largos el sábado por el cumpleaños número 15 de su hija. Felicidades arqui, e igual para la jovencita de gran futuro por su talento y por la familia en la que se forma.

4.- Ramón Ortiz Miranda dejó la entrevista sobre la educación física para nunca; lo que es positivo es que, en el peor de los casos, el uno de octubre se acabará el reinado.