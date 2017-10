Cultura

| Alejandro Cruz Solano

2017-10-24

El pensamiento occidental tiene sus orígenes en la Grecia antigua, nosotros somos herederos de esa cultura greco – romana. Hemos acumulado miles de años de conocimientos, de reflexiones de grandes pensadores, de cultura y de historia. Podemos ir hacia los orígenes y rescatar la historia de Platón, de Aristóteles, de Sócrates, de San Agustí, Tomas de Aquino, de quien sea de los antiguos, sin embargo, me parece fundamental que tenemos que trasformar el sustantivo historia en una actividad, es decir, en un trabajo, eso implica que cambiamos el concepto de historia por la actividad de historiar. ¿Qué es historiar? Es elaborar, pensar, de tal manera que no vamos a colecciona hechos sino vamos a ver como esos hechos se construyeron, como se elaboraron, es decir, como se llegó a pensar como se pensaba. Sin duda alguna la acumulación de toda una cultura que produjo reflexiones sobre el tiempo, la vida, el espacio, la cultura, la naturaleza humana, la educación, el sentido de la vida, la ética, entre otros grandes temas tienen una doble importancia, ¿en qué sentido radica su importancia? Primero, porque nos permiten construir un horizonte hacia el futuro y, segundo, porque nos permite alumbrar ese horizonte con las mismas u otras preguntas problemáticas que iluminan nuestro presente. Existen en mi opinión cuatro grandes tendencias del pensamiento antiguo que han definido nuestro presente, a mi parecer esas son; a). La antigüedad griega; b). El idealismo; c). El empirismo y d). El pensamiento social. En el primer caso hablamos sobre los orígenes de lo existente, es decir, el origen del universo, su sustancia es el aire, el fuego, el agua y la tierra, no había separación entre el hombre y el universo. Los antiguos buscaban la causa de lo existente en los dioses, esta explicación era mítica (teolología, que significa causa final), y más tarde en el logos, es decir, las causas de lo existente está en la naturaleza (explicación etiológica o causal, que significa el estudio de las causas). En el segundo caso, el idealismo, se forma el antropocentrismo, es decir, el hombre se separar del universo y se convierte en el centro y la razón de ser. En el empirismo, lo humano se explica como producto de su entorno, es decir, la modificación y control de lo que es accesible al hombre, el medio ambiente. En el siglo XVIII desaparece el concepto de naturaleza y lo sustituye el de mecánica. La naturaleza deja de ser un concepto contemplativo para convertirse en un objeto de acción (transformación). La naturaleza como esencia ligada a la inteligibilidad, es decir, a la razón, a la contemplación que hace brotar las exclamaciones profundas y de asombro por el universo, se convierten en el dominio de la experiencia accesible para la ciencia y la tecnología (Aquí es importante recuperar el texto de Alberto Merani, Naturaleza Humana y Educación, de la editorial Grijalbo). Finamente, en la teoría social se define al ser humano como parte de una realidad social en convivencia con los otros, plantea que la condición social es característica de lo humano. Inmanuel Kant (filósofo alemán) introduce en efecto la idea de que el hombre es el único que está totalmente implicado en la naturaleza (su cuerpo), la sociedad (relaciones históricas, económicas y políticas) y el lenguaje. La importancia de estas formas de pensar anteriormente mencionadas son las que han definido el horizonte histórico en el que vivimos, de tal manera que dependiendo donde nos situemos es como definamos nuestro futuro. Las ciencias sociales tales como la antropología, la economía, la pedagogía, la psicología, la sociología han transitado por una gran acumulación de saberes, en este sentido, diremos que, hay verdades acumuladas, como saberes objetivos, sin que ello implique transformación alguna y de cuya operación surge el sujeto del conocimiento. Sin embargo, con la aparición del psicoanálisis freudiano se entra a una ruptura de ese sujeto del conocimiento y a una modificación de la verdad. El sujeto ya no es ese sujeto del conocimiento sino es el sujeto del deseo. Para la teoría psicoanalítica el sujeto está dividido y su naturaleza es deseante, entonces el deseo como irrupción de la verdad que se convierte en el proceso, en el camino para el acceso a la verdad del sujeto que implica una transformación subjetiva. ¿Dónde podemos ir hacia la naturaleza deseante del sujeto? La teoría psicoanalítica nos dice que ese camino solo se puede encontrar en la experiencia del análisis (que se podría decir, en el encuentro en la terapia o práctica psicoanalítica). Es allí donde el sujeto se encuentra con su propia verdad, es decir, en el saber de su carencia que lo funda como sujeto deseante. Por esa razón, lo fundamental es regresar a los orígenes, es decir, a una resignificación del conocimiento, no para acumular tal conocimiento y no producir ninguna transformación, sino para resolver el misterio del sujeto del deseo. En este sentido, el reto se establece entre un conocimiento que haga un corte y enfrente esas realidades dolorosas sin eliminar su significación comprometedora y por otro, que nos lleve a una transformación de las carencias fundantes del sujeto para encontrar su propio sentido en la historia, en el mundo y en la vida cotidiana.